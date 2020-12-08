Давление при коронавирусе: У гипертоников риски осложнений могут быть выше?

Самым частым сопутствующим заболеванием у пациентов с COVID-19 остается гипертония

Академик Сергей Бойцов. Артериальная гипертония и COVID-19

Китайские специалисты выяснили: самым частым сопутствующим заболеванием у пациентов с COVID-19 остается гипертония. Повышенное давление наблюдалось у большей части госпитализированных пациентов. Отечественные кардиологи считают, что такая статистика обусловлена широким распространением гипертонии среди различных категорий населения. Ситуацию комментирует генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

— Китайские специалисты провели исследование, согласно которому, от гипертонии страдает каждый второй госпитализированный пациент с коронавирусом. Есть ли в России подобные исследования?

— Ничего удивительно в этом нет, ведь гипертония имеет место у очень большой части населения. Например, в России она встречается у 40% взрослых людей. Кроме того, важно понимать, что осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, проявляются как раз у людей пожилого возраста старше 65 лет. И именно у этой категории людей чаще всего диагностируется гипертония. Поэтому совершенно немудрено, что китайские коллеги обнаружили такую закономерность.

— Китайские исследователи также утверждают, что популярные лекарства, регулирующие кровяное давление, могут осложнить прогноз при коронавирусе. Так ли это?

— Доказанных фактов пока нет. Есть определенные соображения, связанные с тем, что коронавирус попадает в клетку посредством взаимодействия с определенным рецептором. Этот рецептор не специфичен конкретно для коронавируса – он в организме участвует как в нормальных физиологических процессах, так и в развитии артериальной гипертонии. Логично, что этот рецептор является одной из основных мишеней лекарственной терапии при гипертонии. Поэтому возникло предположение, что при такой терапии вирусу легче проникать внутрь клетки через этот рецептор.

Конечно, этот процесс намного сложнее, чем я описал. В нем имеются механизмы обратной связи. Пока невозможно предугадать, какой эффект можно ожидать от подобной терапии. Скорее всего, он будет минимальным. Поэтому кардиологи в силу отсутствия доказательств не отказываются от антигипертензивной терапии, поскольку она очень важна, а главное, эффективна.

— Действительно ли при гипертонии риски осложнений могут быть выше?

— Дело здесь не столько в осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией, сколько в том, что гипертония представляет собой фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания по факту заражения коронавирусом могут друг друга усугублять.

При этом гипертония может приводить к инфаркту, инсульту, сердечной недостаточности и развитию мерцательной аритмии. Развитие этих состояний может провоцироваться коронавирусной инфекцией, и усугублять течение пневмонии как осложнения при заражении вирусом COVID-19.

— Как в условиях пандемии работает ваш центр кардиологии?

— Мы сейчас перешли на другой профиль работы для лечения пациентов с доказанной и недоказанной коронавирусной инфекцией, в том числе больных с пневмонией.

Помимо этого, мы будем при необходимости оказывать неотложную кардиологическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Это в первую очередь касается лечения острого коронарного синдрома, то есть инфаркта миокарда и тяжелых форм сердечной недостаточности, при этом будем выполнять интервенционные вмешательства, если того потребует состояние больного.

— Что вы порекомендуете людям в условиях самоизоляции, чтобы сохранить здоровье? Ведь в домашних условиях велик соблазн есть нездоровую пищу. К тому же физическая активность снижена.

— Здесь велика роль самодисциплины. Понятно, что факторы риска, вызванные ограничением объема движений и плохо проветриваемыми помещениями могут негативно влиять на вероятность развития осложнений и без коронавирусной инфекции, особенно у пожилых людей.

Правило простое – умеренность во всем. В первую очередь, необходимо ограничить количество пищи. Если вы до этого вели активный образ жизни, то количества пищи нужно уменьшить как минимум на 30%.

Конечно, в условиях самоизоляции важно обеспечить хотя бы эквивалент физической нагрузки, рекомендованной медиками – порядка 10 тыс. шагов день. Как бы это не казалось сложным, но в интернете и на телевидении масса примеров, как можно в таких условиях обеспечить необходимый объем нагрузок.

И, разумеется, важна роль гимнастических упражнений, хотя бы в виде утренней зарядки. Если у вас есть тренажеры, велодорожки или хотя бы гимнастический коврик – используйте их. Так вы сможете поддержать ваш организм и физическую форму. И обязательно, как можно чаще проветривайте помещение и увлажняйте воздух.

Источник: cardioweb.ru