Детальный гороскоп на завтра, 9 декабря для каждого знака зодиака

У Львов очень благоприятный день для любых полезных дел.

Ракам не нужно откладывать важные дела, а Водолеям нужно рассчитывать только на свои силы

Удачный и благоприятный день у Овнов. Решить многие задачи удается быстрее, чем вы ожидали, и у вас остается достаточно времени для каких-то интересных дел, встреч со старыми друзьями, да и просто для отдыха. Полезно будет вспомнить о давнем хобби.

У Тельцов начало дня будет непростым, но со временем ситуация изменится к лучшему. Поэтому запаситесь терпением и не спешите с выводами. Стоит с особой осторожностью относиться к любым предложениям, даже самым привлекательным. Есть опасность, что вас просто водят за нос.

Близнецам важно правильно оценивать ситуацию. Вы склонны строить иллюзии и переоценивать свои возможности, а потом страдать, когда игнорировать реальное положение дел станет невозможно. Измените точку зрения, и вы увидите, как лучше действовать, чтобы достичь целей.

Ракам не нужно откладывать важные дела и ответственные встречи: для них подходит утро, а вот потом влияние негативных тенденций даст о себе знать, могут возникнуть затруднения. Лучше не рисковать деньгами, особенно чужими или взятыми в кредит.

У Львов очень благоприятный день для любых полезных дел. Вам удается сосредоточиться на важном и не отвлекаться на все остальное – именно это позволяет быстро достичь нужных результатов. Помощь окружающих вряд ли потребуется, но, если ее предложат – не отказывайтесь.

Дев ждет сложный день. Вы часто переживаете из-за пустяков, а вот что-то важное можете упустить из виду. Не стоит слишком много думать о прошлом или отдаленном будущем: такие мысли притупляют ваше внимание, не дают сосредоточиться на текущих делах.

Весов ждет спокойный день, который едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями, но в целом сложится удачно. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания: чем меньше окружающие знают о том, чем вы заняты, тем лучших результатов можно достичь.

Скорпионам день подходит для общения, хорошо проходят любые важные встречи. Вам удается найти подход к людям, которых вы прежде совсем не понимали. Не исключено начало плодотворного сотрудничества или работы над совместным проектом.

У Стрельцов будет удачный плодотворный день, обещающий прогресс во многих делах. Вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если проявите изобретательность, не побоитесь смелых экспериментов. Часто оказываются самыми удачными те решения, которые подсказывает интуиция.

Козерогам же нужно настроиться на непростой день. Найти общий язык с окружающими удается не всегда, часто возникают конфликты, которые заставляют вас нервничать. Трудно будет довести до конца дела, начатые раньше: может выясниться, что вы чего-то не учли или не заметили.

Водолеям в важных делах нужно рассчитывать только на свои силы. К сожалению, сегодня мало кому можно доверять. Люди, которые действительно хотели бы поддержать вас, не всегда могут это сделать; остальные же просто слишком заняты собственными делами.

У Рыб день будет очень беспокойным. Вы склонны переживать из-за пустяков, любые неприятности кажутся вам почти катастрофами. Не помешала бы поддержка, но получить ее вряд ли удастся. Нежелательно принимать решения, которые касаются денег.

Источник: izvmor.ru