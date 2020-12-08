Снимает фильм на Белоярской АЭС режиссер Оливер Стоун

Fмериканский режиссер Оливер Стоун

В Свердловскую область прибыл известный американский режиссер Оливер Стоун. Как рассказал источник Znak.com, режиссер прилетел в Екатеринбург накануне вечером рейсом из Москвы. Сегодня, по некоторым данным, режиссер будет находиться на Белоярской атомной электростанции, где намерен провести съемки.

На Белоярской атомной станции пока не смогли прокомментировать визит режиссера.

Оливер Стоун — известный американский режиссер, сценарист и продюсер. Он трижды получал премию «Оскар». В ноябре 2014 года Стоун заявил о желании снять многосерийный фильм о президенте РФ Владимире Путине, отмечая, что хочет взять у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

Интервью Оливеру Стоуну Путин давал в июне 2017 года. Лента Оливера Стоуна состоит из четырех серий. В США фильм транслировал канал Showtime, в России — Первый канал.

Источник: znak.com/