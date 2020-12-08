Оперативный штаб: +26 097 зараженных коронавирусом за сутки на 8 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –26 097 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 090 (19,5%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ 0,4%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Костромская область, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Чукотский автономный округ 0,7%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 515 009 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 938 человек:
Москва — 5532
Санкт-Петербург — 1811
Московская область — 820
Хабаровский край — 489
Республика Саха (Якутия) — 480
Воронежская область — 474
Нижегородская область — 445
Тверская область — 404
Пермский край — 398
Свердловская область — 386
Республика Коми — 380
Иркутская область — 356
Алтайский край — 350
Красноярский край — 343
Республика Крым — 333
Омская область — 330
Республика Карелия — 313
Ханты-Мансийский автономный округ — 311
Мурманская область — 299
Орловская область — 299
Калужская область — 294
Самарская область — 293
Кировская область — 289
Ульяновская область — 288
Новгородская область — 281
Ставропольский край — 268
Республика Алтай — 264
Волгоградская область — 251
Карачаево-Черкесская Республика — 248
Тамбовская область — 232
Ямало-Ненецкий автономный округ — 228
Калининградская область — 222
Белгородская область — 219
Томская область — 213
Забайкальский край — 211
Ленинградская область — 203
Кемеровская область — 202
Оренбургская область — 198
Новосибирская область — 197
Республика Хакасия — 183
Тульская область — 180
Саратовская область — 176
Ростовская область — 168
Костромская область — 166
Курская область — 162
Республика Бурятия — 154
Приморский край — 149
Рязанская область — 143
Вологодская область — 138
Севастополь — 134
Удмуртская Республика — 132
Кабардино-Балкарская Республика — 126
Республика Башкортостан — 121
Пензенская область — 112
Брянская область — 108
Астраханская область — 107
Республика Тыва — 98
Курганская область — 97
Ивановская область — 96
Республика Калмыкия — 95
Республика Северная Осетия - Алания — 89
Республика Марий Эл — 82
Липецкая область — 77
Республика Мордовия — 70
Республика Адыгея — 60
Республика Ингушетия — 59
Республика Дагестан — 55
Псковская область — 38
Смоленская область — 35
Чеченская Республика — 34
Челябинская область — 30
Республика Чувашия — 24
Ненецкий автономный округ — 20
Еврейская автономная область — 10
За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 981 526.
За последние сутки подтверждено 562 летальных случая:
Санкт-Петербург — 86
Москва — 71
Московская область — 33
Ростовская область — 26
Красноярский край — 25
Воронежская область — 22
Пермский край — 17
Свердловская область — 15
Нижегородская область — 14
Республика Коми — 13
Иркутская область — 12
Ивановская область — 10
Краснодарский край — 9
Республика Бурятия — 8
Самарская область — 8
Челябинская область — 8
Липецкая область — 7
Алтайский край — 6
Владимирская область — 6
Ленинградская область — 6
Новосибирская область — 6
Саратовская область — 6
Тульская область — 6
Вологодская область — 5
Оренбургская область — 5
Приморский край — 5
Республика Крым — 5
Удмуртская Республика — 5
Астраханская область — 4
Брянская область — 4
Волгоградская область — 4
Кемеровская область — 4
Республика Дагестан — 4
Ярославская область — 4
Курская область — 3
Новгородская область — 3
Орловская область — 3
Пензенская область — 3
Республика Алтай — 3
Республика Чувашия — 3
Ставропольский край — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Псковская область — 2
Республика Татарстан — 2
Рязанская область — 2
Тамбовская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Кировская область — 1
Костромская область — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Ингушетия — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Мордовия — 1
Республика Северная Осетия - Алания — 1
Тюменская область — 1
Чеченская Республика — 1
За весь период по России умерло 44 159 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 323 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 540 тыс. 831 человек
Источник: стопкоронавирус.рф