Оперативный штаб: +26 097 зараженных коронавирусом за сутки на 8 декабря в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 938 человек.

Даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить всем поголовно.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –26 097 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 090 (19,5%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Алтай, Ненецкий автономный округ 0,4%



2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Магаданская область, Республика Тыва, Костромская область, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Чукотский автономный округ 0,7%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 515 009 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 938 человек:

Москва — 5532

Санкт-Петербург — 1811

Московская область — 820

Хабаровский край — 489



Архангельская область — 487Республика Саха (Якутия) — 480Воронежская область — 474Нижегородская область — 445Тверская область — 404Пермский край — 398Свердловская область — 386Республика Коми — 380Тюменская область — 380Иркутская область — 356Алтайский край — 350Красноярский край — 343Республика Крым — 333Омская область — 330Республика Карелия — 313Ханты-Мансийский автономный округ — 311Сахалинская область — 306Мурманская область — 299Орловская область — 299Калужская область — 294Самарская область — 293Кировская область — 289Ульяновская область — 288Новгородская область — 281Амурская область — 270Ставропольский край — 268Республика Алтай — 264Волгоградская область — 251Карачаево-Черкесская Республика — 248Тамбовская область — 232Ямало-Ненецкий автономный округ — 228Калининградская область — 222Ярославская область — 221Белгородская область — 219Томская область — 213Забайкальский край — 211Ленинградская область — 203Кемеровская область — 202Оренбургская область — 198Новосибирская область — 197Камчатский край — 196Республика Хакасия — 183Тульская область — 180Саратовская область — 176Ростовская область — 168Костромская область — 166Курская область — 162Республика Бурятия — 154Владимирская область — 150Приморский край — 149Рязанская область — 143Вологодская область — 138Севастополь — 134Удмуртская Республика — 132Кабардино-Балкарская Республика — 126Республика Башкортостан — 121Краснодарский край — 115Пензенская область — 112Брянская область — 108Астраханская область — 107Республика Тыва — 98Курганская область — 97Ивановская область — 96Республика Калмыкия — 95Республика Татарстан — 93Республика Северная Осетия - Алания — 89Республика Марий Эл — 82Липецкая область — 77Республика Мордовия — 70Республика Адыгея — 60Республика Ингушетия — 59Республика Дагестан — 55Магаданская область — 38Псковская область — 38Смоленская область — 35Чеченская Республика — 34Челябинская область — 30Республика Чувашия — 24Ненецкий автономный округ — 20Еврейская автономная область — 10

За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 981 526.

За последние сутки подтверждено 562 летальных случая:

Санкт-Петербург — 86

Москва — 71

Московская область — 33

Ростовская область — 26

Красноярский край — 25

Воронежская область — 22



Белгородская область — 21Пермский край — 17Свердловская область — 15Нижегородская область — 14Республика Коми — 13Иркутская область — 12Ивановская область — 10Краснодарский край — 9Омская область — 8Республика Бурятия — 8Самарская область — 8Челябинская область — 8Липецкая область — 7Алтайский край — 6Владимирская область — 6Ленинградская область — 6Мурманская область — 6Новосибирская область — 6Саратовская область — 6Тульская область — 6Вологодская область — 5Оренбургская область — 5Приморский край — 5Республика Крым — 5Севастополь — 5Удмуртская Республика — 5Астраханская область — 4Брянская область — 4Волгоградская область — 4Кемеровская область — 4Республика Дагестан — 4Ярославская область — 4Калининградская область — 3Курская область — 3Новгородская область — 3Орловская область — 3Пензенская область — 3Республика Алтай — 3Республика Чувашия — 3Ставропольский край — 3Тверская область — 3Ямало-Ненецкий автономный округ — 3Кабардино-Балкарская Республика — 2Псковская область — 2Республика Татарстан — 2Рязанская область — 2Тамбовская область — 2Ханты-Мансийский автономный округ — 2Архангельская область — 1Кировская область — 1Костромская область — 1Республика Башкортостан — 1Республика Ингушетия — 1Республика Марий Эл — 1Республика Мордовия — 1Республика Северная Осетия - Алания — 1Республика Хакасия — 1Тюменская область — 1Чеченская Республика — 1

За весь период по России умерло 44 159 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 323 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 540 тыс. 831 человек

Источник: стопкоронавирус.рф