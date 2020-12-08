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«Хотел сохранить»: все еще мучает разрыв дуэта со Степаненко Петросяна

17:00 08.12.2020 Фото: @petrosyanevgeny / Instagram
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Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака.

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Петросян прокомментировал скандал вокруг его развода со Степаненко

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его развода с бывшей супругой Еленой Степаненко. Своими мыслями на эту тему он поделился в интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи».

По признанию артиста, он не ожидал, что развод со Степаненко вызовет скандал, ему казалось, «что это невозможно допустить». «Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Петросяна, скандал его не расстроил, поскольку юморист научился реагировать на подобные вещи. При этом артист сожалеет, что ему не удалось сохранить творческий дуэт с экс-супругой, который он хотел сохранить. Он пояснил, что предлагал Степаненко расстаться мирно и во всем ей помогать, однако бывшей жене «захотелось войны».

19 сентября Евгений Петросян заявил, что развелся с Еленой Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, «притом давным-давно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок, который стал первым для Татьяны и вторым для 74-летнего Петросяна. У юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.

дуэт развод юморист Евгений Петросян Елена Степаненко
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