"Наслаждайтесь каждым днем своей жизни": Больной раком Олег Тиньков обратился к соотечественникам

Он отметил, что чувствует себя нормально, но начался процесс отторжения организмом пересаженного материала.

Бизнесмен Олег Тиньков, ранее сообщивший о своем неутешительном диагнозе - рак крови - обратился к соотечественникам

Ценить жизнь и заниматься спортом

Бизнесмен Олег Тиньков, ранее сообщивший о своем неутешительном диагнозе - рак крови - обратился к соотечественникам.

В соцсети он рассказал о ходе своего лечения и о том, что сроки позитивных реакций организма на терапию все время сдвигаются. В этой связи предприниматель дал подписчикам мудрый совет.

"Наслаждайтесь каждым днем своей жизни, - пишет Тиньков. - Это не повторится. За последние 14 месяцев в кровати я это понял".

Он сообщил, что с момента пересадки стволовых клеток прошло уже 150 дней, и врачи пока ничем не могут его порадовать. Так, сперва обещали результаты на 100-й день, потом сказали, подождать 200-го. Теперь же обещают, что "позитив будет через год".

"В общем, полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021..." - пишет Тиньков.

Он отметил, что чувствует себя нормально, но начался процесс отторжения организмом пересаженного материала. Так что болезнь показала себя, как "долгая, сложная и противная", и если бы не спортивный опыт, переносить лечение было бы трудно, считает Тиньков.

"Так что занимайтесь спортом!" - добавил он.

Источник: mk.ru