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Здоровье / Общество

Елена Ваенга сделала аборт

23:20 08.12.2020 Фото: wikimedia.org
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"Никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война! - заявила Ваенга. - Девочки, никогда не делайте аборт".

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Певица Елена Ваенга сделала признание: в юности она совершила серьезную ошибку и пошла на преступление перед совестью
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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"Ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война!

Певица Елена Ваенга сделала признание: в юности она совершила серьезную ошибку и пошла на преступление перед совестью.

В программе Бориса Корчевникова артистка рассказала, что в 18 лет забеременела и сделала аборт.

Ведущий попросил свою гостью поделиться мудростью со зрительницами. В частности, он предложил ей обратиться к самой себе в прошлое и дать правильный совет - и себе и заодно всем женщинам.

"Никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война! - заявила Ваенга. - Девочки, никогда не делайте аборт".

По словам певицы, она до сих пор винит себя за эту ошибку. Также Ваенга призналась, что была бы счастлива, если бы своим печальным примером могла бы хоть одну женщину отговорить от такого решения.

Источник: mk.ru

аборт ошибка певица юность Елена Ваенга Борис Корчевников
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От редакции

Молодец, что рассказала?

Аноним, 08 декабря 2020 23:59
НВР:
Это очень личное... нельзя это обсуждать публично. Есть храм.

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