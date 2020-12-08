Елена Ваенга сделала аборт

"Никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война! - заявила Ваенга. - Девочки, никогда не делайте аборт".

Певица Елена Ваенга сделала признание: в юности она совершила серьезную ошибку и пошла на преступление перед совестью

"Ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война!

Певица Елена Ваенга сделала признание: в юности она совершила серьезную ошибку и пошла на преступление перед совестью.

В программе Бориса Корчевникова артистка рассказала, что в 18 лет забеременела и сделала аборт.

Ведущий попросил свою гостью поделиться мудростью со зрительницами. В частности, он предложил ей обратиться к самой себе в прошлое и дать правильный совет - и себе и заодно всем женщинам.

"Никогда, ни при каких обстоятельствах, пусть атомная война! - заявила Ваенга. - Девочки, никогда не делайте аборт".

По словам певицы, она до сих пор винит себя за эту ошибку. Также Ваенга призналась, что была бы счастлива, если бы своим печальным примером могла бы хоть одну женщину отговорить от такого решения.

Источник: mk.ru