Поздравил с 75-летним юбилеем актера Евгения Стеблова Путин

С 1969 года – актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров кино России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Путин поздравил Евгения Стеблова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с юбилеем, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Стеблов отмечает во вторник 75-летие.

"Талантливый, востребованный и в кино, и на театральной сцене актёр, вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики", - говорится в телеграмме.



Президент отметил важность того, что Стеблов и сегодня продолжает трудиться, участвовать в культурной и общественной жизни страны. Также Путин пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и успехов.Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве.С 1969 года – актер театра имени Моссовета, где дебютировал в роли Павла в "Старике" Максима Горького. Стеблов – первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России, член правления Гильдии актеров кино России, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Свою кинокарьеру Стеблов начал, будучи студентом театрального училища. В 1963 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", где у Стеблова была одна из главных ролей. Среди киноработ Стеблова последних лет – картины "День выборов (2007)", "Я знаю, как стать счастливым" (2008), "Привет, киндер" (2008), "Студия 17" (2013), "Жить дальше" (2013), "Сохрани мою речь навсегда" (2015).