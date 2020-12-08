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Услуги цифровой печати

15:53 08.12.2020
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Компания Book Expert предлагает услуги в сфере создания цифровой продукции.

Компания Book Expert предлагает услуги в сфере создания цифровой продукции. Например, на изготовление каталога, книги, журнала и пр. Продукция соответствует высоким требованиям качества. Она производится на высокотехнологичном оборудовании. Что позволяет гарантировать высокую точность передачи цвета, изображений. А также качество текста и пр.

Основные предложения

  • Книжная продукция.

Компания предлагает изготовление книг разных размеров, форм, форматов и пр. У нее можно заказать книжную продукцию с иллюстрациями, цифровой печатью, различными видами переплетов. А также на бумаге разного качества.

  • Брошюры.

Компания создает разные виды брошюр. У нее можно заказать изделия разных размеров и форматов. На пружине и скрепке. А также с различным дизайном, макетами. Брошюры соответствуют высоким требованиям качества, предъявляемым к цифровой полиграфической продукции.

  • Каталоги.

Компания предлагает печать каталогов разных видов. У нее можно заказать изделия в цвете, с цифровой печатью. А также рекламные каталоги, возможна срочная печать и печать малыми тиражами. Есть возможность изготовления каталогов на скрепке или на пружинке.

  • Журналы, буклеты.

Возможна также печать лотерейных билетов, материалов для конференций, переменных данных.

Преимущества услуг

  • Услуги срочной печати цифровой продукции.
  • Быстрое оформление заявки.
  • Возможность хранения тиража на складе компании.
  • Услуги доставки продукции в короткие сроки.
  • Личный менеджер для каждого проекта.
  • Помощь в распространении продукции в магазинах розничной торговли, интернет-магазинах.
  • Комплектация и упаковка, каждый экземпляр упаковывается в термоусадочную пленку.

Компания гарантирует качество продукции и несет за нее материальную ответственность. У нее множество постоянных клиентов, которые положительно отзываются о ее продукции и услугах. Компания работает с клиентами из разных сфер, предлагая уникальные решения в области дизайна, изготовления цифровой продукции.

Консультации по вопросам предоставления услуг и заказа продукции можно получить у менеджера, контактные данные указаны на сайте.

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