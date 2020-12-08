Услуги цифровой печати

Компания Book Expert предлагает услуги в сфере создания цифровой продукции. Например, на изготовление каталога, книги, журнала и пр. Продукция соответствует высоким требованиям качества. Она производится на высокотехнологичном оборудовании. Что позволяет гарантировать высокую точность передачи цвета, изображений. А также качество текста и пр.
Основные предложения
- Книжная продукция.
Компания предлагает изготовление книг разных размеров, форм, форматов и пр. У нее можно заказать книжную продукцию с иллюстрациями, цифровой печатью, различными видами переплетов. А также на бумаге разного качества.
- Брошюры.
Компания создает разные виды брошюр. У нее можно заказать изделия разных размеров и форматов. На пружине и скрепке. А также с различным дизайном, макетами. Брошюры соответствуют высоким требованиям качества, предъявляемым к цифровой полиграфической продукции.
- Каталоги.
Компания предлагает печать каталогов разных видов. У нее можно заказать изделия в цвете, с цифровой печатью. А также рекламные каталоги, возможна срочная печать и печать малыми тиражами. Есть возможность изготовления каталогов на скрепке или на пружинке.
- Журналы, буклеты.
Возможна также печать лотерейных билетов, материалов для конференций, переменных данных.
Преимущества услуг
- Услуги срочной печати цифровой продукции.
- Быстрое оформление заявки.
- Возможность хранения тиража на складе компании.
- Услуги доставки продукции в короткие сроки.
- Личный менеджер для каждого проекта.
- Помощь в распространении продукции в магазинах розничной торговли, интернет-магазинах.
- Комплектация и упаковка, каждый экземпляр упаковывается в термоусадочную пленку.
Компания гарантирует качество продукции и несет за нее материальную ответственность. У нее множество постоянных клиентов, которые положительно отзываются о ее продукции и услугах. Компания работает с клиентами из разных сфер, предлагая уникальные решения в области дизайна, изготовления цифровой продукции.
Консультации по вопросам предоставления услуг и заказа продукции можно получить у менеджера, контактные данные указаны на сайте.