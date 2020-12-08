Услуги цифровой печати

Компания Book Expert предлагает услуги в сфере создания цифровой продукции. Например, на изготовление каталога, книги, журнала и пр. Продукция соответствует высоким требованиям качества. Она производится на высокотехнологичном оборудовании. Что позволяет гарантировать высокую точность передачи цвета, изображений. А также качество текста и пр.

Основные предложения

Книжная продукция.

Компания предлагает изготовление книг разных размеров, форм, форматов и пр. У нее можно заказать книжную продукцию с иллюстрациями, цифровой печатью, различными видами переплетов. А также на бумаге разного качества.

Брошюры.

Компания создает разные виды брошюр. У нее можно заказать изделия разных размеров и форматов. На пружине и скрепке. А также с различным дизайном, макетами. Брошюры соответствуют высоким требованиям качества, предъявляемым к цифровой полиграфической продукции.

Каталоги.

Компания предлагает печать каталогов разных видов. У нее можно заказать изделия в цвете, с цифровой печатью. А также рекламные каталоги, возможна срочная печать и печать малыми тиражами. Есть возможность изготовления каталогов на скрепке или на пружинке.

Журналы, буклеты.

Возможна также печать лотерейных билетов, материалов для конференций, переменных данных.

Преимущества услуг

Услуги срочной печати цифровой продукции.

Быстрое оформление заявки.

Возможность хранения тиража на складе компании.

Услуги доставки продукции в короткие сроки.

Личный менеджер для каждого проекта.

Помощь в распространении продукции в магазинах розничной торговли, интернет-магазинах.

Комплектация и упаковка, каждый экземпляр упаковывается в термоусадочную пленку.

Компания гарантирует качество продукции и несет за нее материальную ответственность. У нее множество постоянных клиентов, которые положительно отзываются о ее продукции и услугах. Компания работает с клиентами из разных сфер, предлагая уникальные решения в области дизайна, изготовления цифровой продукции.

Консультации по вопросам предоставления услуг и заказа продукции можно получить у менеджера, контактные данные указаны на сайте.