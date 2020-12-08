Джокер и Уно Система

Система джокер, доказавшая вечность, простоту и функциональность. Изогнутые формы профиля в сочетании с различными узлами ответвления создают простые геометрические конструкции, которые можно разместить на стенах или в центре вашего магазина.

Соединения

Соединения являются ключом к созданию системы дисплеев для розничной торговли. Вы можете использовать их для демонстрации различных продуктов. Наша система соединений трубок использует соединительные трубы и соединители для создания различных конфигураций в зависимости от потребностей вашего дисплея. Наш ассортимент трубок и зажимов имеет хромированное покрытие, которое привлекает внимание и в то же время функционально.

Они создают уникальные стеллажи для хранения и дисплеи, гибкие и эффективные. Наши комплекты трубок и зажимов полностью настраиваются. Вы можете спроектировать и создать индивидуальную стойку для одежды или розничную витрину, которая понравится вашим клиентам. Изготовленные из прочного материала, вы уверены, что трубки и кронштейны прослужат долго. Мы рекомендуем соединение труб, в частности, для шкафов, ниш и настенных дисплеев.