08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Джокер и Уно Система

15:57 08.12.2020
0

Система джокер, доказавшая вечность, простоту и функциональность.

Система джокер, доказавшая вечность, простоту и функциональность. Изогнутые формы профиля в сочетании с различными узлами ответвления создают простые геометрические конструкции, которые можно разместить на стенах или в центре вашего магазина.

Соединения

Соединения являются ключом к созданию системы дисплеев для розничной торговли. Вы можете использовать их для демонстрации различных продуктов. Наша система соединений трубок использует соединительные трубы и соединители для создания различных конфигураций в зависимости от потребностей вашего дисплея. Наш ассортимент трубок и зажимов имеет хромированное покрытие, которое привлекает внимание и в то же время функционально.

Они создают уникальные стеллажи для хранения и дисплеи, гибкие и эффективные. Наши комплекты трубок и зажимов полностью настраиваются. Вы можете спроектировать и создать индивидуальную стойку для одежды или розничную витрину, которая понравится вашим клиентам. Изготовленные из прочного материала, вы уверены, что трубки и кронштейны прослужат долго. Мы рекомендуем соединение труб, в частности, для шкафов, ниш и настенных дисплеев.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему принял российское гражданство футболист Марио Фернандес?
16:30 08-12-2020
Почему принял российское гражданство футболист Марио Фернандес?
Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова
16:26 08-12-2020
Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова
Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?
16:20 08-12-2020
Можно ли получить водительские права, обучаясь дистанционно?
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 1
16:16 08-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
Рассказали о передаче Крыма Украине "с перепоя" в Швеции
16:15 08-12-2020
Рассказали о передаче Крыма Украине
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
16:12 08-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников
16:06 08-12-2020
Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников
Доставка цветов по Москве
16:04 08-12-2020
Доставка цветов по Москве
Производителей автомобилей отличает не только практичность
16:02 08-12-2020
Производителей автомобилей отличает не только практичность
Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ
16:00 08-12-2020
Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ