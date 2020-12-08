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Блок управления автоматического включения резерва БУАВР.КИ

16:00 08.12.2020
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Для АВР с двумя входами и одной нагрузкой и индикацией состояния входов.

Для АВР с двумя входами и одной нагрузкой и индикацией состояния входов. Деловое свидание, встреча: БУАВР предназначен для управления автоматическим переходом с основного источника питания на резервный и обратно при недопустимых отклонениях напряжения в фазах, несимметрии или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз в «основные» или «резервные» сети, узнайте больше здесь : БУАВР КИ.

Применение

БУАВР может применяться в электросетях в составе устройств: - автоматическое включение резерва (AIR); - аварийное включение резерва. БУАВР обеспечивает контроль состояния входов, управление магнитными пускателями, автоматическими выключателями с моторным приводом, индикацию состояния входов и выходов. БУАВР предназначен для управления автоматическим переходом с основного источника питания на резервный и обратно при недопустимых отклонениях напряжения в фазах, асимметрии или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз в «основные» или «резервные» сети. БУАВР может применяться в электросетях в составе устройств: - автоматическое включение резерва (AIR); - аварийное включение резерва. БУАВР обеспечивает контроль состояния входов, управление магнитными пускателями, автоматическими выключателями с моторным приводом, индикацию состояния входов и выходов.

Изготовление

БУАВР изготавливается в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы при температурах от - 250С до + 550С, относительной влажности воздуха до 80%, атмосферном давлении от 650 до 800мм.рт.ст . БУАВР предназначен для эксплуатации в невзрывоопасной среде, не содержащей газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию без насыщенных водяных паров и токопроводящей пыли. Устойчивость к механическим внешним воздействиям - по ГОСТ 17516.1, группа М6. Допустимая вибрация: диапазон частот от 1 до 35 Гц с ускорением не более 4 м / с2. Питание БУАВР осуществляется от управляемой сети при наличии напряжения на одной из фаз любого ввода.

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