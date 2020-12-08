Производителей автомобилей отличает не только практичность

Новое исследование cartechnic показывает, что у разных марок тоже разные личности. Ежегодно различные организации публикуют рейтинги автомобилей, основанные на характеристиках, дизайне и безопасности автомобиля. Эти факторы помогают сформировать процесс принятия решений будущими покупателями автомобилей, но это далеко не единственные соображения, а тех характеристики автомобилей можно посмотреть здесь.

Существует также более общее представление о том, что представляет собой каждая автомобильная марка. Что передает логотип Ford и чем он отличается от Dodge? Вместо того, чтобы просто спрашивать людей, что они ассоциируют с разными марками автомобилей, мы исследовали долгосрочные данные о личности наших членов и искали определяющие черты каждой группы клиентов.

Различные клиенты

Другими словами, что личные качества водителей этих автомобилей говорят о самих брендах? Результаты были поразительными. Например, клиенты BMW, вероятно, будут считать себя более осведомленными, чем большинство людей, но при этом они менее умны с точки зрения механики, чем владельцы GM.

В то время как люди, которые водят Mercedes-Benz, считают себя лидерами и полны приключений, водители Volkswagen считают, что у них больше всего воображения. Итак, почему такие огромные различия в личности? Почему, скажем, 46% владельцев Cadillac утверждают, что они социально квалифицированы, когда только 27% владельцев Chrysler говорят то же самое? Один очевидный ответ сводится к демографии.

Что нравится людям больше

Благодаря профилям мы знаем, что по сравнению с владельцами Chrysler больше владельцев Cadillac проживает на юге, где этикет и гостеприимство имеют тенденцию приобретать большее значение. Владельцы Cadillac также имеют более высокие доходы, и, возможно, они объясняют этот успех личным обаянием. Другой неоспоримый компонент - это культура каждого бренда, сформированная рекламой и продакт-плейсментом. Роскошные европейские бренды, такие как Mercedes и BMW, уделяют большое внимание своим утонченным спортивным характеристикам, что привлекает людей, ценящих знания, лидерство и чувство приключений.

Источник: cartechnic.ru