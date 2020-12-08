Планетарные миксеры: преимущества бытовых помощников

Хорошая и функциональная техника существенно готовку как простого кулинара, да и профессионала.



Планетарный миксер

Хорошая и функциональная техника существенно готовку как простого кулинара, да и профессионала. Самое основное — иметь в арсенале такой прибор, который подойдет под кулинарные предпочтения и ваш образ жизни, а также способен справляться с различными задачами. Под эти параметры лучшего всего подходит планетарный миксер, который станет незаменимым помощником на любой кухне.

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Планетарный миксер: критерии правильного выбора

Отправляясь за покупкой такого прибора или выбирая его из каталога на интернет ресурсе, следует обратить внимание на основные параметры. В первую очередь устройство должно помещаться в отведенное ему место, которое желательно обдумать заранее. Кроме этого важно уделить внимание следующим аспектам:

Емкость. Оптимальный вариант чаши два-три литра. Если планируется частая готовка и для большой семьи, стоит рассмотреть модели объемом 5 л.

Материал изготовления. Хорошо зарекомендовали себя приборы из нержавеющей стали. Плюсы такой техники в надежности, гарантированном сроке службы не один год, а также безопасности. Более бюджетные варианты изготавливаются из прочного пластика.

Наличие насадок. Стандартная комплектация включает крюк, венчик, лопатку. Для некоторых моделей предусматривается возможность дополнительного их оснащения соковыжималкой, овощерезкой и мясорубкой.

Удобство управления. Приборы выполнены с сенсорной и механической панелью.

Таймер. Сигнализирует о завершении процесса и остановке работы прибора.

Выбор техники подобного плана на современном рынке достойный, каждая модель отличается надежностью, отличным качеством. Поэтому подобрать подходящий вариант для домашнего использования или установки на профессиональной кухне не составит труда.

Достоинства бытовых устройств

Популярность данных агрегатов стремительно растет. Это вполне оправдано, ведь такая техника подходит для приготовления не только теста, с которым тяжело справиться вручную, но и позволяет создавать муссы, кремы, фарши.

Плюсы:

замес теста разной вязкости;

автоматическое выполнение процессов;

быстрое извлечение чаши;

приготовление смесей без комочков;

возможность оснащения дополнительными приспособлениями.

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