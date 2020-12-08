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Заболела коронавирусом актриса Рената Литвинова

16:26 08.12.2020 Фото: ©instagram.com/renatalitvinovaofficiall
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Об этом она рассказала в Instagram.

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Рената Литвинова заразилась коронавирусом

53-летняя советская, российская режиссер, сценарист, актриса и телеведущая Рената Литвинова заболела коронавирусом. Об этом она рассказала в Instagram.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой - как важно беречь друг друга - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь ещё больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных..." - написала Рената Муратовна, разместив на аккаунте фрагмент своей программы.

Речь идет о проекте серии видеоинтервью с артистами, где Литвинова спрашивает их о том, как они переживают пандемию. В передаче приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина, другие.

В конце октября коронавирусом заразилась ближайшая подруга режиссера - певица Земфира.

COVID-19 актриса коронавирус пандемия Рената Литвинова
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От редакции

Поправится?

Аноним, 08 декабря 2020 17:00
от Земфиры подхватила

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