Солнечное затмение в прямом эфире покажет 14 декабря планетарий

Московский планетарий устроит трансляцию солнечного затмения

Солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, но будет видно только с территории Чили и Аргентины, покажут в прямом эфире на сайте Московского планетария, говорится в сообщении пресс-службы планетария, поступившем в РИА Новости.

"Московский планетарий 14 декабря проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения с комментарием ученого, специалиста по редким небесным явлениям – Олега Угольникова", - говорится в сообщении.

Максимальная фаза затмения ожидается в 19.00-19.25 мск, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке.



Трансляция начнется в 17.25 мск и будет проводиться на YouTube-канале планетария. Ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях VK и Facebook.Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель Методической комиссии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии.Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления. Он анонсирует затмения следующего года, расскажет, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Астроном поделится своим опытом наблюдений и покажет кадры затмений прошлых лет из своего личного архива.

Источник: РИА Новости