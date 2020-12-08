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Почему такой грязный воздух в Бердске и Новосибирской области? Рассказали в региональном Минприроды

17:45 08.12.2020 Фото: pixabay.com
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Для сравнения – в Санкт-Петербурге потенциал загрязнения единица, у нас 3,5.

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Причину загрязнения воздуха назвали в региональном Минприроды

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске и Искитиме «оценивается как высокий», в Бердске «повышенный», заявил в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. По его словам, это обусловлено географическим положением региона. «Мы находимся в суровых климатических условиях, которые вынуждают нас применять систему теплоснабжения. К сожалению, мы не юг. Есть такое понятие, как потенциал загрязнения атмосферы, который обусловлен, в том числе, рядом климатических условий.

Для сравнения – в Санкт-Петербурге потенциал загрязнения единица, у нас 3,5. То есть, то, что выбрасывается в воздух в Петербурге, у нас рассеивается в три с половиной раза хуже», - сказал Андрей Даниленко.Глава профильного министерства подчеркнул, что по сравнению с 90-ми годами уровень загрязнения воздуха в Новосибирске снизился в три раза. По данным сервиса cityair.io, днем 8 декабря средний уровень содержания вредных выбросов в атмосфере Новосибирска оценивался в 3 балла по 10-балльной шкале. Легче всего дышалось жителям микрорайона ОбьГЭС, там приборы зафиксировали всего 2 балла. Наиболее грязный воздух был отмечен в районе улицы Плановой – 5 баллов. В последних числах ноября-2020 Новосибирск накрыла густая серая дымка, уровень загрязнения воздуха достигает 9 баллов. Горожане жаловались, что становится тяжело дышать.

загрязнение смог экология
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