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«Лежала на полу и просила помочь»: пенсионерка едва не сгорела заживо в собственном доме под Новосибирском

16:48 08.12.2020 Фото: МЧС по НСО
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Пожилая женщина не смога выбежать из горящего жилья, так как почти не ходит.

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Сибирячка чуть не сгорела в своем доме заживо

В Каргате Новосибирской области едва не произошла жуткая трагедия. Там на улице Шевченко загорелся дом. В это время внутри находилась 83-летняя женщина. В силу возраста бабушка уже плохо ходила, поэтому когда произошел пожар, она не смогла вовремя покинуть дом. Сибирячке повезло, что в ее жилье был установлен датчик дыма. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной части. Спасатели выехали на место происшествия.

— Женщина лежала на полу в задымленном доме и просила о помощи. Пенсионерку быстро вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Пожилая женщина не пострадала, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел из-за того, что к печке слишком близко положили дрова.

пенсионерка пожар
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