Преступление и наказание: расправился со старушкой кочергой из-за 300 рублей сосед

Он зашел в дом своей соседке занять денег.

В Ленинградской области пожилую женщину убили из-за 300 рублей

Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в октябре в поселке Красный Бор было обнаружено тело 86-летней женщины, 7 декабря сотрудники уголовного розыска задержали ее 18-летнего соседа.

"По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".