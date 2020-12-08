Задержали зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина

Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали

Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - сказал собеседник агентства.

Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.

Источник: РИА Новости