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Задержали зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина

17:09 08.12.2020 Фото: ФСБ России
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Он восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора.

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Зампреда правительства Бурятии Мишенина задержали

Заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода", - сказал собеседник агентства.
Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года. Он родился в 1979 году. Восемь лет работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, пройдя путь от инженера до замдиректора. В 2011 году стал генеральным директором завода. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии.

Источник: РИА Новости

задержание коррупция чиновник Алексей Мишенин
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