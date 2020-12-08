В миллиметре от спинного мозга: чуть не убил мужчину во время сна кусок иглы

Житель Хабаровского края лег спать на иглу в подушке и чуть не умер

Врачи спасли жителя Комсомольска-на-Амуре, который лег спать на швейную иглу, воткнутую в подушку, и чудом остался жив, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края Даниил Зайцев.

В миллиметре от смерти оказался пациент "ККБ №2" в Хабаровске: 38-летний мужчина поступил в нейрохирургическое отделение с диагнозом "слепое колотое ранение позвоночника на уровне шейных позвонков С1-С2". Врачам пришлось извлекать из шеи пациента 2,5 сантиметра швейной иглы.

"В "ККБ №2" под рентгенмониторингом и с использованием операционного микроскопа удалось обнаружить и удалить обломок швейной иглы. Особенность данного случая заключается в том, что игла вонзилась довольно глубоко, прошла в 1-2 миллиметра от сонной и позвоночной артерий и остановилась в 1 миллиметре от спинного мозга. Пациент мог просто не проснуться, после того как лег спать на подушку с иглой", - рассказал Зайцев.



По словам собеседника агентства, пациент рассказал в больнице такую историю: он, проснувшись, обнаружил на подушке обломанную швейную иглу, точнее то, что от нее осталось - ушко с ниткой. Его беспокоила болезненность в шее. Мужчина, рассматривая это место, увидел след от укола иглы и небольшое покраснение. Дома попытался вытащить иголку, но безуспешно - она вошла глубоко в мышцы.

Источник: РИА Новости