В миллиметре от спинного мозга: чуть не убил мужчину во время сна кусок иглы

Врачи спасли жителя Комсомольска-на-Амуре, который лег спать на швейную иглу, воткнутую в подушку, и чудом остался жив, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края Даниил Зайцев.
В миллиметре от смерти оказался пациент "ККБ №2" в Хабаровске: 38-летний мужчина поступил в нейрохирургическое отделение с диагнозом "слепое колотое ранение позвоночника на уровне шейных позвонков С1-С2". Врачам пришлось извлекать из шеи пациента 2,5 сантиметра швейной иглы.
"В "ККБ №2" под рентгенмониторингом и с использованием операционного микроскопа удалось обнаружить и удалить обломок швейной иглы. Особенность данного случая заключается в том, что игла вонзилась довольно глубоко, прошла в 1-2 миллиметра от сонной и позвоночной артерий и остановилась в 1 миллиметре от спинного мозга. Пациент мог просто не проснуться, после того как лег спать на подушку с иглой", - рассказал Зайцев.
Источник: РИА Новости