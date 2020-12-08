Мать-старушка прячет сына от долгов: Более 1 млн рублей алиментов задолжал дочери за всю ее жизнь отец-тунеядец из Бердска

Бывшая супруга не может получить от него ни копейки алиментов. Он скрывается. Периодически его находят судебные приставы и привлекают к административной или уголовной ответственности. Взять с него нечего.

Судебные приставы помогают бердчанам возвращать долги

Не может добиться выплаты алиментов для своей 17-летней дочери много лет жительница Бердска Маргарита Владимировна. Его долг, по словам бердчанки, уже составляет более 1 млн рублей.

Играет в прятки

Маргарита вышла замуж за Александра в 1995 году. Для молодой женщины это был уже второй брак. От первого росла дочь. Через несколько лет в семье появилась еще одна дочурка. Жили они в Черепановском районе. Семейная жизнь как-то все больше давала трещину. Александр не хотел работать. Предпочитал сидеть на шее у жены. А когда уж та совсем начинала доставать упреками, что тот нигде не работает, он брал у нее деньги и отправлялся на «поиски» работы в Бердск к матери. Но работу, как потом выяснялось, не искал. Мама его одевала, обувала, давала немного денег, которые «добытчик» приносил в семью. А потом говорил, что с работы его уводили. Годы шли, ничего не менялось. Тогда Маргарита подала на развод. А потом на алименты. Шел 2007 год.

-Платить алименты он не стал. Поначалу мама прятала его в Рубцовске — они жили там какое-то время. Я вышла замуж и с семьей переехала в Бердск. Так как сама из Бердска. Обратилась за помощью к судебным приставам. Начали все по-новому. Искали, искали, вроде бы нашли. Осудили его. И не один раз. Документов и постановлений собралась уже целая куча, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 декабря Маргарита Владимировна.

В 2020 году бывший муж устроился на работу. Несколько месяцев выплачивал небольшие суммы. А сумма долга составляет более 1 млн рублей. Но потом опять бросил работу. И с мая 2020 года с ним ничего не могут сделать, даже найти его, отметила бердчанка.

-Он сейчас со своей пожилой мамой живет где-то на Микрорайоне у дочери от первого брака. Бабка его прячет. Там, где они прописаны, живет племянница. Она рассказала, что они как убежали по весне, до сих пор их нет. Задолженность за квартиру большая. Как взять и взыскать с него долг? Он же не умер, не инвалид, что его не могут найти. Но самое главное — мать прячет сына от алиментов. Говорят, что он сейчас где-то подрабатывает неофициально.

Маргарита понимает, что судебные приставы действуют по закону, но не пора ли поменять законы по должникам по алиментам. Дочь бердчанки, которая не видела никакой поддержки со стороны отца, решила поступать на юридический факультет. Именно это сыграло главную роль в выборе будущей профессии.

И находили, и судили

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель бердского отдела судебных приставов Лариса Дильмухаметова, все их шаги законны. Они делают запросы в регистрирующие органы. Если у должника есть расчетные счета, имущество, то в счет погашения задолженности идет реализация этого имущества, реализуется и жилье, если оно не единственное.

-В данном случае у должника нет ни расчетных счетов, на которые поступают денежные средства, ни имущества. Получается, что он сейчас трудоустроен. Но на работу не ходит. И его уволить не могут, пока он не подпишет приказ. Если человек не работает, то его привлекаем к административной ответственности. После этого если не платит алименты и не работает, привлекаем к уголовной ответственности. Должник, о котором идет речь, был уже привлечен и к административной, и к уголовной ответственности, - отметила Лариса Леонидовна.

Как пояснила Лариса Дильмухаметова, в отношении данного должника они принимают все меры, предусмотренные федеральным законом об исполнительном производстве. Но пока результатов они не приносят.

-Если человек ответственный, не злоупотребляет спиртным или наркотиками, он думает о детях. А есть категория людей, которая о них не думает. Как сравнить школьников: двоечник получит «двойку», и для него это нормально, отличник от такой оценки заплачет.

Откуда берутся огромные долги по алиментам

Нужно помнить, что должников по алиментам привлекают к административной или уголовной ответственности за период неуплаты, а не за долг, подчеркнула судебный пристав-исполнитель.

-Откуда берутся огромные долги. Должники не трудоустроены на законных основаниях, не стоят на учете в Центре занятости. Расчет алиментов производим исходя из среднемесячной зарплаты в РФ, в настоящее время сумма — 52 123 рубля. На одного ребенка алименты — 13 030, 75 рублей. За 10 месяцев получается более 130 тыс. рублей. А если лист на исполнении 5 лет, то набежит кругленькая сумма.

В случае, если супруг Маргариты устроится на работу, с него могут взыскивать до 70% заработной платы для уплаты долга по алиментам.

______________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.