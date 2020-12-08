Срочная новость: Возвращают в школы всех учеников с 11 декабря 2020 в Новосибирской области

Все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению

С 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжат учебу в очном режиме – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области. Заседание с участием представителей родительского комитета, педагогов, руководителей школ и органов образования из всех районов Новосибирской области прошло в Правительстве региона 8 декабря в формате видеосвязи под председательством заместителя Губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова. Абсолютно все школьники вернутся к очной форме обучения. Ранее ученики 6-8 и 10 классов были на дистанционке. Ученики 9 классов вернулись в школы раньше.

В ходе заседания сопредседатель Совета руководителей общеобразовательных организаций Новосибирской области, директор МАОУ г. Новосибирска «Гимназия №6 «Горностай» Ирина Путинцева выступила с предложением о переходе с дистанционного формата на очный режим обучения учеников всех классов. Как отметила Ирина Путинцева, данное предложение было обсуждено с директорами школ и родительской общественностью. Инициатива обусловлена текущей эпидемиологической ситуацией и статистикой заболеваемости среди педагогов и школьников. В частности, по состоянию на 8 декабря в Новосибирской области на больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 6,5% педагогических работников (к началу второй четверти было около 10%). В целом фиксируется снижение числа заболевших школьников и работников образовательных организаций.

Инициатива о возвращении к очному формату учебы была одобрена представителями Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и регионального министерства здравоохранения. Данное предложение было поддержано и представителями школ. В частности, директор МБОУ «Лицей №159» г. Новосибирска Татьяна Горбачева обратила внимание, что эпидемиологическая ситуация сейчас спокойнее, чем была в начале второй четверти. Директора и коллективы школ готовы к возобновлению очного формата во всех образовательных организациях.

Кроме того, на заседании штаба было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области – каникулы продлятся до 17 января. По словам Павла Чумадевского, родителя одного из школьников Новосибирской области, возобновление очного режима обучения и продление школьных каникул на одну неделю позволят более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть в штатном формате.

Таким образом, с 11 декабря все классы вернутся к очному обучению. Новогодние каникулы будут продлены до 17 января. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

«Решение о возвращении всех классов в очный режим обучения – результат нашей планомерной работы по поэтапному выходу с дистанционного формата. Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. С 7 декабря к учебе вернулись девятые классы, и теперь, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы видим, что можем перевести на очный режим и всех остальных школьников. Это консолидированное решение, принятое с учетом мнений заинтересованных сторон и специалистов. При этом нельзя забывать о важности соблюдения необходимых санитарных мер и требований, чтобы здоровье наших детей, педагогов и в целом работников системы образования региона не подвергалось риску», – отметил Сергей Нелюбов.

Среди других вопросов, рассмотренных на заседании штаба – организация бесплатного питания обучающихся, соблюдение санитарных норм, требований безопасности, обеспечение подвоза школьников, а также результаты мониторинга проблем при организации учебного процесса. Кроме того, был рассмотрен инцидент, произошедший в МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №13» – в начале декабря на «горячую линию» поступил сигнал о признаках пищевого отравления у обучающихся. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация остается на контроле министерства образования Новосибирской области.

Напомним, что с 16 ноября в школах Новосибирской области началась вторая четверть. Обучение во всех классах в штатном режиме с соблюдением САНПиН осуществляется в 60% общеобразовательных организациях – это малокомплектные школы и специальные коррекционные школы. В остальных школах реализуется следующая модель обучения: ученики 1-5 и 11 классов обучаются в очном режиме, 6-10 классы учились в дистанционном формате. С 7 декабря ученики 9 классов также продолжили учебу в очной форме, а с 11 декабря к очному обучению вернутся 6-8 и 10 классы.

Решения о формате продолжения учебы принимались с учетом мнения родителей, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием. При этом существенным влияющим фактором в поиске решения стала пандемия коронавируса. Главным приоритетом в текущих условиях является здоровье детей, учителей, всех работников системы образования. Ранее в министерстве образования Новосибирской области также сообщили, что дистанционное обучение в новосибирских школах организовано с учетом персонализированного подхода и с применением медицинских требований.

Источник: nso.ru