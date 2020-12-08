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Взбунтовались из-за уничтожения просрочки оголодавшие жители Новосибирска: пришлось вызывать подкрепление

19:01 08.12.2020
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Продовольственная корзина магазинных воров заметно поскромнела. Все больше крадут не дорогие алкоголь или кофе, а обычные продукты, чтобы поесть.

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Продовольственная корзина магазинных воришек поскромнела

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ отметили, что дорогостоящие кофе, алкоголь и конфеты, ранее пользовавшиеся популярностью у магазинных воришек, в последнее время сменились на самые простые продукты питания, которыми можно накормить семью и себя. По всей видимости, эта тенденция свидетельствует о продолжающемся падении уровня жизни населения.

4.12.2020г. в 18:39 все четыре (две стационарных и две носимых) кнопки тревожной сигнализации были активированы в продуктовом магазине на ул. Б. Богаткова. КТС нажали продавцы, испугавшиеся напора и агрессии со стороны организованной группы людей, пришедших в магазин с требованием не уничтожать, а отдать им просрочку — продукты питания с истекшим сроком годности. Бойцы ГБР, прибывшие по тревоге, выпроводили попрошаек, пояснив, что в магазине предусмотрен иной порядок утилизации испорченной продукции, нежели раздача населению.

4.12.2020г. в 21:59 в магазине на ул. Королёва бойцами группы быстрого реагирования был задержан молодой человек, пытавшийся похитить пачку замороженных пельменей, с его слов, для личного употребления. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

5.12.2020г. в 16:58 в другом магазине мужчина 50-ти лет пытался похитить упаковку фарша из мраморной говядины стоимостью 500 рублей и две бутылки разливного пива, но был замечен контролерами. Бойцы ГБР, прибывшие в магазин по тревоге, задержали его и передали полицейским.

4.12.2020г. в 00:45 в Ленинском районе на ул. Геодезическая бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана девушка, укравшая из киоска восточной кухни самсу. Задержанная объяснила свои противоправные действия непреодолимым чувством голода и отсутствием денег.

За минувшие выходные дни бойцы ГБР ГВАРДИИ пресекли ещё несколько магазинных краж и задержали лиц, совершивших их, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в АБ. В числе задержанных оказались трое несовершеннолетних подростков – две девочки, пытавшиеся украсть сладости, и юноша, совершивший кражу продуктов из гастронома на ул. Блюхера.

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От редакции

Людям действительно нечего есть?

Житель, 08 декабря 2020 19:25
Еженедельно воруют "пельмени".
И не от того, что нет денег. Азарт, адреналин, чувство удовольствия от того,что магазин "наказал".:)

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