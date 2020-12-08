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Взломали павильон ночью ради шоколадок и сигарет два разбойника в Бердске

18:32 08.12.2020 Фото: Росгвардии по НСО
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Бойцы Росгвардии, обнаружив раскуроченные рольставни и открытую дверь киоска, пошли по следам на снегу. В одном из подъездов они нашли подозрительных мужчин с монтировкой и пассатижами.

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в незаконном проникновении в магазин

Поздней ночью на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии Бердска поступил сигнал «тревога» с охраняемого торгового павильона на ул. Первомайской. Для проверки причин срабатывания на место был направлен экипаж группы задержания, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" 8 декабря руководитель управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Оперативно прибыв к объекту, сотрудники вневедомственной охраны приступили к его осмотру. На входе в павильон были обнаружены взломанные рольставни, а входная дверь оказалась открытой настежь.

Прибывший на место дополнительный экипаж группы задержания приступил к осмотру прилегающей к магазину территории. Сотрудники Росгвардии обнаружили на снегу следы, которые привели их к подъезду многоквартирного дома. В подъезде, на лестничной клетке, находилось двое граждан.

Молодые люди вели себя подозрительно, на вопросы сотрудников отвечали спутанно. В руках у них сотрудники вневедомственной охраны обнаружили монтировку, отвертки и пассатижи. В карманах верхней одежды граждан находилось несколько упаковок табачной продукции и шоколада. Все это, как выяснилось позже, было украдено ими из торгового павильона.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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