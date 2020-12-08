Конец дистанту: Выходят на очное обучение с 11 декабря все школьники Новосибирской области. И Бердска

Идею поддержал как Роспотребнадзор, так и учителя и родители. Предполагается, что третью четверть в 2021 году ученики тоже будут учиться в школе.

Все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению

С 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжат учебу в очном режиме – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области. Заседание с участием представителей родительского комитета, педагогов, руководителей школ и органов образования из всех районов Новосибирской области прошло в правительстве региона 8 декабря в формате видеосвязи под председательством заместителя губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова.

В ходе заседания сопредседатель Совета руководителей общеобразовательных организаций Новосибирской области, директор «Гимназии №6 «Горностай» Ирина Путинцева выступила с предложением о переходе с дистанционного формата на очный режим обучения учеников всех классов. Как отметила Ирина Путинцева, данное предложение было обсуждено с директорами школ и родительской общественностью.

Инициатива обусловлена текущей эпидемиологической ситуацией и статистикой заболеваемости среди педагогов и школьников. В частности, по состоянию на 8 декабря в Новосибирской области на больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 6,5% педагогических работников (к началу второй четверти было около 10%). В целом фиксируется снижение числа заболевших школьников и работников образовательных организаций.

Инициатива о возвращении к очному формату учебы была одобрена представителями управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и регионального министерства здравоохранения. Данное предложение было поддержано и представителями школ. В частности, директор «Лицея №159» Новосибирска Татьяна Горбачева обратила внимание, что эпидемиологическая ситуация сейчас спокойнее, чем была в начале второй четверти. Директора и коллективы школ готовы к возобновлению очного формата во всех образовательных организациях.

Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

«Решение о возвращении всех классов в очный режим обучения – результат нашей планомерной работы по поэтапному выходу с дистанционного формата. Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. С 7 декабря к учебе вернулись девятые классы, и теперь, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы видим, что можем перевести на очный режим и всех остальных школьников. Это консолидированное решение, принятое с учетом мнений заинтересованных сторон и специалистов. При этом нельзя забывать о важности соблюдения необходимых санитарных мер и требований, чтобы здоровье наших детей, педагогов и в целом работников системы образования региона не подвергалось риску», – отметил Сергей Нелюбов.

Напомним, что с 16 ноября в школах Новосибирской области началась вторая четверть. Обучение во всех классах в штатном режиме с соблюдением САНПиН осуществляется в 60% общеобразовательных организациях – это малокомплектные школы и специальные коррекционные школы. В остальных школах реализуется следующая модель обучения: ученики 1-5 и 11 классов обучаются в очном режиме, 6-10 классы учились в дистанционном формате. С 7 декабря ученики 9 классов также продолжили учебу в очной форме, а с 11 декабря к очному обучению вернутся 6-8 и 10 классы.

Решения о формате продолжения учебы принимались с учетом мнения родителей, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием. При этом существенным влияющим фактором в поиске решения стала пандемия коронавируса. Главным приоритетом в текущих условиях является здоровье детей, учителей, всех работников системы образования. Ранее в министерстве образования Новосибирской области также сообщили, что дистанционное обучение в новосибирских школах организовано с учетом персонализированного подхода и с применением медицинских требований.