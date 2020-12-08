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Продлили новогодние каникулы на неделю до 17 января 2021 школьникам Новосибиркой области

18:18 08.12.2020 Фото: pexels.com
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Решено, что новая четверть начнется для всех школ региона с очного обучения. Дистанционный формат отменяют с 11 декабря 2020.

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Отдыхать школьники будут на новый год почти три недели

На заседании оперативного штаба 8 декабря было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области – каникулы продлятся до 17 января.

По словам Павла Чумадевского, родителя одного из школьников Новосибирской области, возобновление очного режима обучения и продление школьных каникул на одну неделю позволят более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть в штатном формате.

Таким образом, с 11 декабря все классы вернутся к очному обучению. Новогодние каникулы будут продлены до 17 января. Ожидается, что третью четверть все классы  начнут в очном режиме.

Напомним, что с 16 ноября в школах Новосибирской области началась вторая четверть. Обучение во всех классах в штатном режиме с соблюдением САНПиН осуществляется в 60% общеобразовательных организациях – это малокомплектные школы и специальные коррекционные школы. В остальных школах реализуется следующая модель обучения: ученики 1-5 и 11 классов обучаются в очном режиме, 6-10 классы учились в дистанционном формате.

С 7 декабря ученики 9 классов также продолжили учебу в очной форме, а с 11 декабря к очному обучению вернутся 6-8 и 10 классы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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