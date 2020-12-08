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Какая пенсия у военных в 2021: Путин подписал закон о военных пенсиях 8 декабря 2020

21:05 08.12.2020 Фото: pxhere
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Президент России Владимир Путин продлил до 2022 года «заморозку» ежегодного увеличения на два процента размера денежного довольствия для расчёта военных пенсий.

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Военным, уволенным со службы и имеющим выслугу в 20 лет и более, полагается 50% от денежного довольствия

Президент России Владимир Путин продлил до 2022 года «заморозку» ежегодного увеличения на два процента размера денежного довольствия для расчёта военных пенсий. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Денежное довольствие военных состоит из оклада по должности, оклада по званию и дополнительных выплат. Военным, уволенным со службы и имеющим выслугу в 20 лет и более, полагается 50% от денежного довольствия. Кроме того, за каждый год свыше 20 лет им начисляются дополнительные 3%. Согласно действующему законодательству, с 2013 года ежегодно денежное довольствие должно индексироваться на 2%. Однако с 2015 года эта индексация была временно приостановлена, в последний раз — до 2021 года.

Подписанный закон продлевает заморозку увеличения денежного довольствия для военных ещё на год, до 2022. При этом сохраняется размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии — 73,68%.

Источник: Парламентская газета

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Аноним, 08 декабря 2020 21:09
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Да!
Аноним, 08 декабря 2020 21:26
НВР:
Да
Аноним, 08 декабря 2020 22:30
Да. НВР:

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