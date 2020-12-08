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Особый статус: Одаренных детей в первую очередь примут в школы искусств по закону Путина

18:43 08.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проект закона предполагает введение дифференциации оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам образования в области искусств.

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Президент РФ внес законопроект об особом регулировании детских школ искусств

Проект закона устанавливает особенности регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

Изменения предлагается внести в Закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект закона предполагает введение дифференциации оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В частности, в приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие в соответствующих видах искусств.

«Законопроект содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы. В частности, предусматриваются особенности регулирования деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей — детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», — сказано в пояснительной записке.

Проект закона наделяет Минкультуры полномочиями по установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет средств федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством РФ.

Ведомство также предлагается наделить полномочиями определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств. Такой порядок Минкультуры будет определять по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

бюджет законопроект искусств обучение школы Владимир Путин
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