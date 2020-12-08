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Путин заморозил пенсии окончательно, подписав закон. На какой срок?

19:08 08.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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По предварительной оценке, принятое решение в 2023 году уменьшит трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.

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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Владимир Путин подписал закон, продлевающий "заморозку" накопительной пенсии до конца 2023 года.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 8 декабря.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

В пояснительной записке отмечается, что решение "не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования".

По предварительной оценке, принятое решение в 2023 году уменьшит трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.

В конце сентября в Федерации независимых профсоюзов предложили отказаться от накопительной части пенсии. Комментируя эту идею, министр финансов Антон Силуанов заявил, что вопрос можно будет рассматривать после введения добровольной системы накоплений.

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