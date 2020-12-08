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Закон об удаленке подписал Путин: Когда вас посадят дома без вашего согласия?

19:44 08.12.2020 Фото: pexels.com
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Закон дополняет и детализирует положения главы Трудового кодекса, которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Закон должен вступить в силу с нового года.

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Путин подписал закон об удаленной работе

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Он предусматривает доступность удаленной работы и возможность ее совмещения с офисной. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации 8 декабря.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Он вводит три ключевые понятия:

дистанционная (удаленная) работа — выполнение работы «вне места нахождения работодателя», представительств организации, «вне стационарного рабочего места» и т.п.;

временная дистанционная (удаленная) работа — предусматривает временное выполнение трудовой функции сотрудника, который работает по трудовому договору, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя;
комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

Согласно документу, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.

Кроме того, закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить находящегося на удаленке сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Также в законе закреплено право работника на личное время. Любое нарушение личного времени может рассматриваться как сверхурочная работа, которая должна быть оплачена.

Проект документа о регулировании удаленной работы был подготовлен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов. Закон дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК), которая посвящена особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля, документ претерпел значительные изменения — парламентарии приняли 16 поправок.

Наиболее важные из них — нормы об обязанности работодателей обеспечивать находящихся на удаленке сотрудников необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность не будет превышать шести месяцев.

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