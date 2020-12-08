На выплаты семьям с детьми и бесплатные лекарства дал регионам 10 млрд рублей Мишустин

Деньги распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну. Такое поручение дал президент Путин.

Правительство выделило ещё 10 млрд рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов

Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну.

Как отметил на заседании правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

С учётом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.