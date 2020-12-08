Встал в 10-балльные пробки из-за снегопада Новосибирск вечером 8 декабря 2020

Город полностью парализован, дорожные службы не справляются с уборкой снега, из-за аварий и медленное движение вообще остановилось. В Бердске наблюдались заторы в вечерний час пик.

Новосибирск встал из-за снегопада

Вечерний час пик ознаменовался в Новосибирске рекордными 10-балльными пробками. Город полностью парализован, дорожные службы не справляются с уборкой снега, из-за аварий медленное движение вообще остановилось.

По сведениям сервиса «Яндекс. Пробки» наиболее печальная ситуация на Красном проспекте – главная улица города фактически замерла в направлении движения к Речному вокзалу: путь от площади Калинина до площади Инженера Будагова, который обычно занимает около 12 минут, на этот раз удастся преодолеть на машине только за 40 минут.

Не менее загружена Ипподромская магистраль от пересечения с Фрунзе до Большевистской и Димитровский мост в направлении левого берега.

Проехать короткую улицу Восход (длина чуть более 700 метров) в сторону левого берега удастся лишь за 15 минут вместо привычных двух.

В Бердске наблюдались заторы в вечерний час пик. К 20.00 «Яндекс. Пробки» успокоили бердских автомобилистов.