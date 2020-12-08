Мощная магнитная буря накроет землян в ночь с 9 на 10 декабря 2020: на солнце произошла уникальная вспышка и уже утром 9 метеозависимые ее ощутят

Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей здесь вспышки, и в настоящее время распространяющиеся по направления к Земле.

Современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всём их пути к Земле

Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей здесь вспышки, и в настоящее время распространяющиеся по направления к Земле.

Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается уже завтра утром, 9 декабря, в 3-4 часа по московскому времени, а основное ядро выброса достигнет орбиты нашей планеты около 22-24 часов того же дня. Всего наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с.

Солнечный взрыв произошёл на стороне Солнца, обращённой к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года.

В тот момент, однако, активная область находилась ещё на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю. В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором её воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в 5 раз меньше — по шкале вспышек она классифицирована как С7.4.

Таким образом она относится к третьему по силе классу С. До второго класса, обозначаемого буквой M, ей не хватает примерно 30 % мощности. До высшего класса X не хватает множителя порядка 15. Можно отметить, что рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз. Таким образом, сила воздействия вспышки на Землю определяется в данном случае, в основном, её удачным (в кавычках) расположением, а не индивидуальной силой вспышки.

Помимо негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, можно отметить и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями. Область сияний (так называемый авроральный овал) может снизиться до широт 60-70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах.

Можно отметить также, что современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всём их пути к Земле. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся ещё вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз. По этой причине окончательную силу удара по Земле можно будет теперь оценить уже только по факту, когда массы газа, ещё недавно бывшие частью Солнца, достигнут космических аппаратов, расположенных вблизи Земли. Первыми сигнал о приходе солнечных масс дадут аппараты, работающие в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1.5 миллионов километров от Земли (как ожидается, это произойдёт 9 декабря). Примерно через час после поступления этих сигналов облако плазмы окутает Землю.

Источник: tesis.lebedev