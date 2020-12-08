Надоели помехи и отключения ТВК на самом интересном месте

А с нового года собираются повысить плату за ТВК.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Галина:

-Когда нормально будет показывать "ТВК", надоели обрывы, помехи, на самом интересном моменте отключают. А с нового года собираются повысить плату за ТВК.

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