В рубрику "Сообщи свою новость" написала Галина:
-Когда нормально будет показывать "ТВК", надоели обрывы, помехи, на самом интересном моменте отключают. А с нового года собираются повысить плату за ТВК.
Надоели помехи и отключения ТВК на самом интересном месте
20:48 08.12.2020
А с нового года собираются повысить плату за ТВК.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Галина:
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Надоели помехи и отключения ТВК на самом интересном месте
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