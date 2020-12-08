08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Надоели помехи и отключения ТВК на самом интересном месте

20:48 08.12.2020
0

А с нового года собираются повысить плату за ТВК.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Галина:
-Когда нормально будет показывать "ТВК", надоели обрывы, помехи, на самом интересном моменте отключают. А с нового года собираются повысить плату за ТВК.

норма отключения помехи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы смотрите ТВК?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мощная магнитная буря накроет землян в ночь с 9 на 10 декабря 2020: на солнце произошла уникальная вспышка и уже утром 9 метеозависимые ее ощутят
21:12 08-12-2020
Мощная магнитная буря накроет землян в ночь с 9 на 10 декабря 2020: на солнце произошла уникальная вспышка и уже утром 9 метеозависимые ее ощутят
Какая пенсия у военных в 2021: Путин подписал закон о военных пенсиях 8 декабря 2020
21:05 08-12-2020
Какая пенсия у военных в 2021: Путин подписал закон о военных пенсиях 8 декабря 2020
Запустение мегаполисов из-за коронавируса в 2021 году предсказал Saxo Bank
21:05 08-12-2020
Запустение мегаполисов из-за коронавируса в 2021 году предсказал Saxo Bank
К чему снится измена парня. Трактовка сновидения по главным 8 сонникам планеты
20:50 08-12-2020
К чему снится измена парня. Трактовка сновидения по главным 8 сонникам планеты
Надоели помехи и отключения ТВК на самом интересном месте
20:48 08-12-2020
Надоели помехи и отключения ТВК на самом интересном месте
Обрушится российская экономика в 2021 году? Прогноз дал Кремль
20:47 08-12-2020
Обрушится российская экономика в 2021 году? Прогноз дал Кремль
Первые симптомы коронавируса
20:20 08-12-2020
Первые симптомы коронавируса
БердскВстал в 10-балльные пробки из-за снегопада Новосибирск вечером 8 декабря 2020
20:18 08-12-2020
Встал в 10-балльные пробки из-за снегопада Новосибирск вечером 8 декабря 2020
На выплаты семьям с детьми и бесплатные лекарства дал регионам 10 млрд рублей Мишустин
20:04 08-12-2020
На выплаты семьям с детьми и бесплатные лекарства дал регионам 10 млрд рублей Мишустин
Детальный гороскоп на завтра, 9 декабря для каждого знака зодиака
19:50 08-12-2020
Детальный гороскоп на завтра, 9 декабря для каждого знака зодиака