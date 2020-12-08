Обрушится российская экономика в 2021 году? Прогноз дал Кремль

Аналитики отмечают, что планы на грядущую трёхлетку не предполагают масштабной поддержки роста экономики через госзатраты. По их мнению, расходы федерального бюджета будут «чрезвычайно консервативными».

В Кремле дали прогноз по экономике на 2021 год

Спад экономики страны в 2021 году ожидается не таким сильным, как в этом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 8 декабря сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли с наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал прогноз рейтингового агентства НКР, согласно которому расходы России на борьбу с пандемией и вызванного ею кризиса в 2020 году отставали от ведущих стран.

Аналитики отмечают, что планы на грядущую трёхлетку не предполагают масштабной поддержки роста экономики через госзатраты. По их мнению, расходы федерального бюджета будут «чрезвычайно консервативными».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти в 2020-2021 годах потратят около 9 процентов ВВП на поддержку экономики страны. По его словам, только 4,5 процента пойдёт на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане по ликвидации последствий COVID-19 и поддержку граждан и отраслей, нуждающихся в госпомощи.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 25 ноября сообщила, что регулятор прогнозирует восстановление экономики России к середине 2022 года.