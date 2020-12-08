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Подстрелил жену соседа вместо дикой лисы глава поселения. Женщина скончалась

21:44 08.12.2020 Фото: pexels.com
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Семье Валиулиных из деревни в Татарстане надоело терпеть лису, которая стала ходить к ним на участок за курами, и пожаловались в местную администрацию. Глава принял свет фонарика за глаза зверя и выстрелил дважды.

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В Татарстане глава исполкома застрелил женщину, спутав её с лисой

В Республике Татарстан глава сельского поселения подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает 8 декабря СК.

По версии следствия, в декабре 2020 года к подозреваемому обратилась проживавшая в поселке Куланга супружеская пара, с жалобой на дикую лису. После повторного обращения подозреваемый пришел к ним с ружьем для отстрела хищника.

-Решив, что за надворной постройкой находится животное, он произвел два выстрела, ранив при этом хозяйку дома. Супруг повез ее в больницу, однако в результате полученного ранения, по дороге женщина скончалась, рассказали в республиканском управлении Следственного комитета.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Семье Валиулиных из Кайбицкого района надоело терпеть лису, которая стала ходить к ним на участок за курами, и поэтому на животное пожаловались в местный исполком. В результате вызвался помочь 52-летний глава Кулангинского сельского поселения Фидаиль Нигматзянов.

Вечером 7 декабря он пришёл к Валиулиным, устроил в огороде засаду на зверя, а затем дважды выстрелил — чиновник думал, что в лису. На деле это оказалась Диляра Валиулина, которая надела на голову налобный фонарик и вышли из дома в сарай. Женщину доставили в больницу, где она и скончалась от кровопотери.

Сам Нигматзянов рассказал, что принял блеск тусклого фонаря за глаза зверя, приводит подробности Baza.

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