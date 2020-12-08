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Засекретит данные об имуществе силовиков, судей и ряда чиновников Госдума

21:54 08.12.2020 Фото: ГД
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Журналисты будут лишены возможности делать расследования про них. Юристы называют это посягательством на свободу СМИ.

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В Думу внесли закон, запрещающий публиковать данные об имуществе сотрудников МВД, ФСБ, АП

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных. Авторами законопроекта выступили депутаты из «Единой России» Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев.

Законопроектом вносятся изменения в ФЗ «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В действующей редакции закона сказано, что сведения о частной жизни и имуществе должностных лиц становятся конфиденциальными тогда, когда в отношении того или иного должностного лица существует угроза посягательства на его жизнь и здоровье. Сейчас же депутаты предлагают «установить возможность введения запрета» на распространение таких сведений без какой-либо угрозы жизни и здоровью должностного лица.

В пояснительной записке депутаты сообщают, что поводом для внесения таких изменений стало то, что в Сети в последнее время очень часто появляется информация «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

По словам адвоката Станислава Селезнева, сотрудничающего с международной правозащитной организацией «Агора», таким образом законодатели «пытаются узаконить сложившуюся в России практику, когда, например, Росреестр на незаконных основаниях исключает данные о владении недвижимостью некоторыми лицами».

«И если сейчас Росреестр делает это, нарушая закон, то данный законопроект может стать прекрасным основанием для объяснения такой деятельности Росреестра».

«Фактически можно говорить о том, что депутаты посягают на свободу СМИ, обеспеченную десятой статьей Европейской конвенции. Журналисты будут лишены возможности на законных основаниях делать расследования про чиновников и силовиков. Конечно, нельзя сказать, что все журналистские расследования будут поставлены на „стоп“, но из законопроекта следует, что власть пытается защитить любую информацию о публичных лицах», — цитирует Селезнева znak.com.

Он отмечает, что возбуждение уголовных дел после журналистских расследований по фактам коррупции среди силовиков и чиновников будет невозможным. «Если допустить, что какой-то журналист нашел незадекларированное имущество, сообщил об этом в публикации, то адвокат силовика или чиновника может обратиться с жалобой на то, что возбуждать дело на основании фактов, добытых незаконным путем, нельзя», — говорит Селезнев.

Юрист Дамир Гайнутдинов говорит, что из предложенного законопроекта следует, что «СМИ, очевидно, будут отказывать в ответах на запросы любой информации, касающейся должностных лиц, а также прокуратура сможет обращаться в суд с требованием запретить и заблокировать соответствующие публикации».

Законопроектом также предлагается внести изменения в ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» — депутаты хотят запретить разглашать сведения об осуществлении ОРД и сведения, содержащиеся в запросах гражданах, а также ответах на эти запросы. Причем разрешение на публикацию такой информации может выдать только следователь.

законопроект имущество недвижимость расследования СМИ хотят запретить Станислав Селезнев Дамир Гайнутдинов
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