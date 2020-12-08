Запретила пить алкоголь 2 недели до и 42 дня после прививки от COVID-19 Анна Попова

Глава Роспотребнадзора добавила, что курение, дым и "все, что может раздражать легкие", не идет на пользу.

Попова: необходимо перестать употреблять алкоголь как минимум за две недели до вакцинации

Минимум за две недели до вакцинации от коронавируса необходимо прекратить употреблять алкоголь. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "КП".

"Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. - Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции. Надо четко понимать, что эти 42 дня — это период формирования иммунитета. И в этот момент надо еще поберечься».

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что курение, дым и "все, что может раздражать легкие и мешать таким образом химическим дыханию, все идет не на пользу, все может идти только во вред".

Попова отметила, что масштабная вакцинация против коронавируса началась в России, к ее проведению все готово. "По поручению президента Российской Федерации в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что вакцины против коронавируса должны давать иммунитет как минимум на полгода.