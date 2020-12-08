Запретила пить алкоголь 2 недели до и 42 дня после прививки от COVID-19 Анна Попова

Минимум за две недели до вакцинации от коронавируса необходимо прекратить употреблять алкоголь. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции "КП".
"Как минимум за две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. - Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции. Надо четко понимать, что эти 42 дня — это период формирования иммунитета. И в этот момент надо еще поберечься».
Глава Роспотребнадзора также напомнила, что курение, дым и "все, что может раздражать легкие и мешать таким образом химическим дыханию, все идет не на пользу, все может идти только во вред".
Попова отметила, что масштабная вакцинация против коронавируса началась в России, к ее проведению все готово. "По поручению президента Российской Федерации в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора добавила, что вакцины против коронавируса должны давать иммунитет как минимум на полгода.