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Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

23:53 08.12.2020 Фото: ok.ru/kazachegroup
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Похороны экс-главы ведомства пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

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Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер последний министр обороны СССР Евгений ШапошниковУмер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр ТурлаковЕщё 575 новостей

8 декабря в Москве на 79-м году жизни скончался последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.
По словам собеседника агентства, похороны экс-главы ведомства пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Шапошников родился в 1942 году, с 1959-го проходил службу в Вооруженных силах СССР. Был старшим летчиком и штурманом полка, затем командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. К концу 1970-х занял пост командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, а с 1984 года стал заместителем командующего ВВС Одесского военного округа. После этого руководил 16-й воздушной армией.

В июле 1990 года его назначили главнокомандующим Военно-воздушных сил — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников — последний министр обороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации.

С начала 1992 года он был главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне-сентябре 1993-го занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". В 1995 году возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997-го был помощником главы государства по вопросам развития авиации и космонавтики.
Шапошников награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" второй и третьей степени, а также орденом Красной Звезды.

последний министр обороны Евгений Шапошников
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