Точный подробный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка

Гороскоп 2021 говорит, что наступает год Белого Металлического Быка

Гороскоп 2021 говорит, что наступает год Белого Металлического Быка. Каким же он будет для всех знаков Зодиака, кому повезет в любви, в бизнесе, в достижении целей, в науке, а кому стоит быть осторожнее. Также мы детально опишем, как пройдут весна, лето, осень и зима для каждого из нас, на что стоит обратить внимание, что можно проигнорировать и как сохранить жизненный тонус. Большой гороскоп для всех знаков Зодиака на 2021 год.

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка по знакам Зодиака

Мы уже выяснили, что 2021 год — Белого Металлического Быка. Известно, что он наступает 12 февраля 2021 (пятница) и заканчивается 30 января 2022 (суббота).

В астрологии существует понятие "Рубеж Козерога" (период с 2019 по 2021 год), его окончание приходится на так называемую "Большую Мутацию". Речь идет о преображении Белой Металлической Крысы, которая преподнесла немало испытаний в високосном 2020 году, в Быка — сильного, закаленного и трудолюбивого гиганта, резко реагирующего на происходящее. В этом по сути кроется его сила и слабость: достижение целей в 2021-м должно происходить малоэмоционально, спокойно, уравновешенно, иначе наломаете дров.

Любовный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка сулит свободным людям судьбоносные встречи и сильную влюбленность. Представители знаков, у которых уже есть партнеры, смогут улучшить качество общения со вторыми половинками, решат давно волнующие вопросы, закроют старые гештальты, решатся на смелые шаги, заведут потомство. Главный совет от астрологов — прислушивайтесь к своим партнерам, идите на компромиссы, решайте дела с помощью диалога.

Денежный гороскоп на 2021 год говорит, что начало года Белого Металлического Быка, январь и февраль, — лучшее время для налаживания отношений с руководством и коллегами. Главное — не забывать, что работа — это не девятичасовое общение с друзьями-сотрудниками, а в первую очередь труд. Дел будет хоть отбавляй, но, к счастью, каждое из них принесет свои плоды, которые вы заслужили. Чтобы сохранить продуктивность и работоспособность, нужно научиться балансировать между трудом и отдыхом.

Гороскоп на 2021 год – ОВЕН

Гороскоп на 2021 год для Овнов будет удачным во всех начинаниях, но предостерегает вас от излишней самостоятельности. Овны относятся к стихии Огня, поэтому в минимальной степени подвержены деструктивному влиянию Луны. Это значит, что в год Белого Металлического Быка вы реже будете становиться перед выбором "чувства или долг", и это хорошо, потому что не придется тратить время на лишние сомнения. Что бы ни происходило, придерживайтесь заранее выбранного направления, какие бы перспективы ни сулили альтернативные варианты. В очень спорных ситуациях ориентируйтесь по обстоятельствам, но помните, что все новое — это хорошо забытое старое, а значит, и методы здесь подойдут уже известные, ни к чему изобретать велосипед. Солнце — активатор Овнов, и Марс — управитель знака, будут главенствовать на небесной ленте почти весь год, поэтому жизненных сил, мотивации и возможностей будет достаточно. Реализовывайте предоставленный вам потенциал своевременно, потому что на все отложенное до лучших времен может не хватить энергии.

Общий гороскоп для Овнов на 2021 год говорит, что первая половина периода станет весьма стабильной. Главными нарушителями спокойствия в это время станут ваши коллеги, и здесь не стоит стесняться кардинальных высказываний и решений. Если правда на вашей стороне — не спускайте ошибок другим, тем более, если речь идет об отношениях между руководителем и подчиненным. Бык, покровитель 2021 года, не приемлет полумер, и если вы решили кого-то уволить — увольняйте. Если начнете отступать, предавая личные принципы — ждите необратимых событий, к которым даже не получится подготовиться. Это касается как финансовых, так и личных вопросов. Лучше опоздать, чем ошибиться.

Звезды для Овнов на 2021 год говорят, что с конца весны до середины лета гороскоп обещает представителям знака Овен спокойный и размеренный период достижения намеченных целей. В этот период лучше не отправляться в отпуск, также не стоит планировать торжественные мероприятия вроде свадеб. Все пройдет отлично, но выгоднее сосредоточиться на работе, поскольку есть хорошие шансы достичь желаемого и получить неожиданные бонусы. Активность Солнца, активатора Овна, будет максимальной, поэтому ловите удачу. Но будьте осторожны, ведь обилие энергии может способствовать непродуманным и глупым решениям. Старайтесь не выходить из себя, не давайте волю страху и плохому настроению, не позволяйте другим заронить семя сомнения в вашу душу. Только вы сами можете подвергать свои решения критической оценке. Остальные просто не будут иметь всецелого представления о ситуации.

Гороскоп на 2021 год для Овнов говорит, что вторая половина лета вплоть до конца сентября 2021 года обещает представителям знака перемены. Этот период в гороскопе ожидается самым нестабильным. В сферах здоровья и любовной нужно сбавить обороты, зато в работе все будет не так однозначно. Предприниматели будут вынуждены принимать нестандартные решения, и эта вынужденная гибкость многих выбьет из колеи. Но есть и плюсы: вы многому научитесь, и чем быстрее примете новые правила игры, тем больше выгоды получите. Работники предприятий смогут вздохнуть с облегчением, но неожиданные послабления окажутся занавесом. Поэтому с самого начала периода трудитесь вдвое усерднее и не сбавляйте темп, даже если вам настоятельно советуют это сделать. Основные ориентиры окажутся верными и быстрее приведут к требуемому результату. Но будьте готовы к тому, что кое-чем придется пожертвовать.

Гороскоп для Овнов на 2021 год говорит, что в конце года Белого Металлического Быка будет еще больше перемен на всех фронтах, вас ждут новые знакомства. Можете делать ставку на неожиданные решения, но не рискуйте понапрасну — решайте все по ситуации. Финал года отлично подходит для крупных приобретений. Семейным представителям знака время от времени придется идти на поводу у близких, что поначалу будет казаться ошибочным решением, но в итоге обернется успехом. Отдых лучше планировать на зимний сезон и ни в коем случае не в одиночестве — нужна хорошая компания.

Гороскоп на 2021 год – ТЕЛЕЦ

Гороскоп на 2021 год для Тельцов говорит, что вы — жизнерадостный знак, находящийся под покровительством земной стихии. Представителям этого знака в течение всего года будут сопутствовать удача и комфорт. Самое удачное время для любых свершений — весенне-летний период, с марта по июнь. Именно в эти месяцы вы по-настоящему узнаете значение слова "везунчик". Тельцам-предпринимателям звезды рекомендуют смелее испытывать судьбу в первой половине года. Кроме того, это время будет благоприятно для незамужних девушек.

Денежный гороскоп для Тельцов на 2021 год говорит, что в течение всего года нужно стараться принимать только взвешенные и обдуманные решения, о которых не придется жалеть. Середина года станет для представителей знака настоящим подарком Быка, им будет везти практически во всем. К концу осени придется особенно поднапрячься и полностью отдать себя работе и решению бытовых вопросов. Деньги лучше всего потратить на ремонт, обустройство дачи, покупку важных бытовых приборов (стиральная машина, холодильник и т.д.). Не стоит экономить также на своем здоровье и здоровье своих близких, ведь это самое главное! Бизнесмены могут смело заключать рискованные сделки в первой декаде 2021-го — им будет сопутствовать везение. Но с июля старайтесь быть более осторожным в выборе новых партнеров и при заключении важных договоров с ними. Не исключены форс-мажоры.

Любовный гороскоп на 2021 год для Тельцов говорит, что свободные представители знака начнут налаживать личную жизнь в первой половине 2021-го года. Именно в это время есть огромнейший шанс встретить наконец-то серьезного избранника и даже заключить брак. Но этого не случится, если не будете прикладывать усилия: чаще выходите в свет, гуляйте на массовых мероприятиях, принимайте участие в вечеринках с друзьями и их знакомыми. Встретить своего человека сможете в самом неожиданном месте и в самое непредсказуемое время. Ни к чему не обязывающие встречи и легкий флирт могут обернуться настоящим чувством.

Общий гороскоп для Тельцов на 2021 год говорит, что представителям знака, которые находятся в отношениях, нужно быть осторожнее при знакомстве с симпатичными молодыми людьми — связи на стороне могут нанести неисправимый урон для вашей семьи. Особенно остерегайтесь курортных романов, поскольку их последствия могут оказаться далеко идущими, будет непросто остановить то, что начнете. Будете пользоваться особой популярностью у представителей противоположного пола, поэтому отказаться от соблазна пофлиртовать будет не так-то просто. Больше внимания уделите детям, поскольку в этом году они могут столкнуться с проблемами в учебе. Для укрепления отношений в семье пойдет на пользу совместно проведенный отпуск на природе. Снимите маленький домик у водоема, чтобы насладиться тишиной и покоем рядом с близким человеком.

Гороскоп здоровья на 2021 год для Тельцов говорит, что в конце года здоровье может немного подвести, поэтому незамедлительно реагируйте на проявление любых недугов. Старайтесь не употреблять в неограниченных количествах мясные блюда и воздерживаться от алкоголя.

Гороскоп на 2021 год – БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 2021 год для Близнецов сулит представителям знака неожиданные повороты, ко многим из которых вы никак не сможете подготовиться. Но вскоре поймете, что так даже лучше, есть возможность импровизировать. Близнецы — знак стихии Воздуха, которая в этом цикле займет нейтральную позицию. Другими словами, обстоятельства не будут подталкивать вас к тем или иным решениям, поскольку будет вполне хватать времени для выбора решения, которое кажется вам более подходящим. Остерегайтесь спешки и медлительности, учитесь придерживаться одной "скорости". Управитель вашего знака — Меркурий, он полностью подавит негативную энергетику Луны. Могут возникнуть проблемы с контролем над своими эмоциями, но выбор делайте в силу здравого ума, а не изменчивого сердца. Обдумывайте каждый шаг, даже если кажется, что ошибку допустить невозможно. Многие вещи будут казаться несколько не такими, какими будут на самом деле.

Бизнес-гороскоп для Близнецов на 2021 год предупреждают, что с начала года и до апреля может возникать много путаницы и спорных ситуаций, поэтому не спешите с серьезными планами, жизнь сама направит вас на верный путь. Если же все-таки наметились неотложные дела, то не стоит их отменять, но старайтесь быть втрое внимательнее и обязательно воспользуйтесь помощью, которую вам предложат. В работе придется все взять в свои руки и начать действовать бескомпромиссно. Ваша харизма поможет выглядеть более убедительными и располагать людей на свою сторону. Представителям знака, которые мечтают открыть свой бизнес, торопиться не стоит, займитесь углубленным изучением своего дела. На переговорах проявите стойкость и уверенность, не позволяйте себе выйти из равновесия. Сила духа и жажда к победе принесут больше пользы, чем пафосная игра на публику. Время с середины весны до середины лета 2021 года снова заставит делать выбор. На первое место стоит поставить материальные достижения. Получится и заработать, и самореализоваться. Удача любит подготовку, поэтому ступайте по заранее намеченному маршруту. Риск может привести к провалу, а если не используете время, которое вам предоставят обстоятельства, то совершите ошибку в чем-то простом и банальном.

Общий гороскоп для Близнецов на 2021 год предупреждает, что середина июля 2021 года станет во многом переломным моментом. Вплоть до начала октября вас ждет умиротворение и спокойствие, которое очень нетипично для вашего знака. В работе дайте волю чувствам и инстинктам, период однозначно будет интересен для предпринимателей. Здоровая конкуренция позволит быстро продвинуться к наилучшим позициям.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2021 год говорит, что год Белого Металлического Быка отлично подходит для глобальных преобразованиях внутри семьи. Если вы решились на отчаянный шаг, позвольте себе это сделать. Лучшего момента в году не найдете. Но не стройте иллюзий, последствия будет сложно предсказать. Луна дает вам абсолютную свободу действий, поэтому воспользуйтесь ею для себя, без всякого альтруизма.

Гороскоп на 2021 год для Близнецов предупреждает, что с октября 2021 по январь 2022 можете попасть в водоворот едва контролируемых событий. Именно в это время свободные представители знака имеют наибольше шансов на судьбоносную встречу. Для семейных представителей знака на первом месте должна оставаться семья. Такое решение будет соответствовать парадигме Белого Металлического Быка, поэтому принесет хоть и не заоблачные, но стабильные преимущества. В конце года есть смысл обратить повышенное внимание на собственное здоровье и самочувствие окружающих. Финал многих событий может вас удивить.

Гороскоп на 2021 год – РАК

Гороскоп для Раков на 2021 год Белого Металлического Быка обещает представителям знака перемены во многом. Без особых трудностей вам удастся оказаться "на коне". Луна станет вашим главным помощником. Кроме того, позиция Марса, обычно отвечающего за проблемы и страхи Рака, изменится под гармоничным воздействием планетарных аспектов. В итоге, красная планета даст то, чего вашему знаку всегда недоставало — холодности и рассудительности. Итог любого начинания будет зависеть только от вас и принятых решений. Старайтесь все делать вовремя, не опаздывать и не спешить, потому что можете упустить единственный шанс. В 2021 году у Раков не будет гарантий и стопроцентных решений. В такой ситуации окажутся все — вы не исключение. Главной вашей "фишкой" станут неподвластные разуму эмоции, которые в тандеме с рассудком будут отлично работать. Хотите вы того или нет, придется много работать, иногда на износ.

Астропрогноз для Раков говорит, что с первых дней 2021 года до середины весны представителям знака Зодиака придется принимать участие во многих событиях по долгу службы, но это не будет составлять особой проблемы. Отнеситесь к этому, как к временной проверке, пройдя которую сможете обрести что-то ценное. Старайтесь быть конкретными и решительными, поскольку не будет шансов что-то изменить после того, как ваша позиция будет озвучена. В этот период лучше пожертвовать своим личным временем в пользу финансов и развития бизнеса, а всеми личными делами займетесь потом.

Звезды Ракам на второй квартал 2021 года обещают возможность самореализоваться в творчестве. Будьте готовы к тому, что новые предложения пойдут в противовес уже имеющимся. Что выбрать — решать вам. Не спешите, но и времени зря не теряйте. Влияние Луны будет в этот период максимальным, а вот Марс ослабит хватку, отдалившись от вашего зодиакального знака. Это даст возможность маневрировать обстоятельствами, полагаясь на свою харизму и удачливость. Представители знака, работающие с финансами или IT, получат от этого периода особые преимущества. Остальным же придется пересмотреть некоторые аспекты своей жизни и привнести в них изменения. Пора смелее самим становиться инициатором перемен. Если это сделает кто-то за вас, обстоятельства сложатся не лучшим образом. Не бойтесь ответственности и не перекладывайте ее на других.

Зодиак для Раков на 2021 год предупреждает, что с июля по сентябрь будет чем заняться и в стенах родного дома, и за его пределами. Возможно, покажется, что время абсолютно против вас. В таком случае или отдохните, отказавшись от чего-то, или продолжайте работать и не жалуйтесь. Как ни странно, но именно в это время у вас выпадут самые спокойные и уравновешенные месяцы. Энергия будет буквально распирать изнутри, что станет проблемой в отсутствии сдерживающих факторов. Что может стать таким фактором? Для кого-то — личные отношения, а кто-то поймет, что иначе просто не добьется вожделенной должности. Если приняли решение, то не отступайте от него, а следуйте зову сердца до конца.

Луна для Раков на конец 2021 года Белого Металлического Быка предсказывает вам возможность взять судьбу в свои руки. События станут развиваться не так молниеносно, поэтому вполне будет хватать времени разобраться во всем и принять верное решение. Сможете преодолеть любые преграды на своем пути и разобраться с проблемами своим близким. Пора заводить полезные знакомства, укреплять союзы, менять вектор направления. Не торопитесь с выводами и старайтесь действовать непредсказуемо (хотя на этом этапе все вокруг будут действовать именно так). Хорошим подспорьем станет восстановление новых связей, но не будьте назойливы. В любовной сфере наметится неожиданный прогресс, и предоставленную возможность нудно использовать, даже если это будет в ущерб построенным планам. Вы однозначно сумеете добиться поставленной цели и даже превзойти собственные ожидания.

Гороскоп на 2021 год – ЛЕВ

Гороскоп для Львов на 2021 год Белого Металлического Быка обещает 365 дней сюрпризов. Некоторые вещи, которые будут с вами происходить, можно назвать вполне предсказуемыми, поскольку вы изначально понимали, к чему все идет. Представители знака окажутся невосприимчивы к негативному влиянию Луны, а Солнце будет занимать доминирующую позицию на небесной ленте, и это значительно стабилизирует общую обстановку. В работе все негативные тенденции сможете подавить достаточно быстро, а на любовном фронте даже самые непредсказуемые ситуации получат вполне предсказуемый исход. Но все сложится в вашу пользу — не само по себе, для этого придется приложить немало усилий. Сатурн, ослабляющий позицию Львов, войдет в когерентность с Плутоном, который, как и Луна, будет антагонистом периода. Все это спровоцирует интриги вокруг, в которые вы не захотите вмешиваться, но все равно придется. Хорошо подумайте, что вам это даст.

Звезды для Львов на 2021 год предупреждают, что в начале 2021 года у вас будет возможность выбирать, и прекрасно, что выбор будет вполне очевидным. Не стоит ожидать накала страстей, но все же некоторые перемены окажутся по-настоящему фундаментальными: необходимость переезда в связи с получением нового рабочего места, свадьба в связи со скорым пополнением в семье и. т. д. В сфере личных отношений тоже возникнут некоторые изменения, но они окажутся второстепенными и на них не стоит фокусировать усилия. Свободным представителям знака будет уместно позаботиться о своем положении. Стоит ли тратить свое время на того, кто это не ценит? Возможно, нужно дать шанс человеку, который поддерживает и все время рядом? Для счастья будет все: деньги, здоровье, любовь, энергия. Доверяйте только своей интуиции, несмотря на то, что кое-кому захочется склонить вас к новому решению. Только вы знаете пределы собственных возможностей, поэтому только вам обстоятельства предоставят максимум информации. Некоторые моменты так и останутся под покровом тайны. Не пытайтесь упорно искать ответы на вопросы, которым лучше оставаться за семью замками.

Зодиак для Львов на 2021 год говорит, что период с середины весны по середину лета принесет позитивные предпосылки. Это время будет спокойными, но прогнозируемые перемены — фундаментальными. Не отказывайтесь от помощи, с какой бы стороны она ни пришла. Как минимум, рассмотрите возможность нестандартного сотрудничества, сможете подчерпнуть для себя много полезного в новой ситуации. Личный аспект на некоторое время выплывет на передний план, но постарайтесь с ним разобраться как можно быстрее, чтобы освободить внимание для решения по-настоящему серьезных вопросов. Неожиданно негативно настроенный Сатурн может подтасовать обстоятельства и указать вам на прошлые ошибки. Скорее всего, это вас обескуражит на некоторое время, но гоните прочь от себя уныние. Подсказку сможете найти в том, что больше всего любите, а все второстепенное оставьте за бортом переживаний.

Звезды для Львов на 2021 год говорят, что со второй декады июля по конец сентября 2021 года вам предстоит пережить коренной перелом. В каком формате это произойдет и какие стороны жизни затронет — угадать не пытайтесь — все будет правильно. Все это будет связано с вашими собственными решениями и, возможно, внутренними переживаниями. Лучший период для того, чтобы перерыть скелеты в шкафу. Представителям знака, имеющим свой бизнес, придется кардинально поменять мнение относительно работы в текущих условиях. Представится шанс круто изменить свою жизнь, но не за счет личных талантов и достижений, а благодаря помощи человека, который сильно в вас верит. Близкий человек обязательно поможет советом, но в вопросах финансов прислушивайтесь только к себе. Вопросы семьи будут важны, поэтому им тоже уделяйте внимание. Будет достаточно сил и возможностей, чтобы двигаться сразу в нескольких направлениях.

Луна для Львов на конец 2021 года, а также январь 2022-го по сути резюмирует все действия и решения Львов, принятые за этот год, поскольку финал года окажется реально финалом во смыслах. Текущие проекты придут к своему апофеозу или завершению, вы будете абсолютно понимать, что сделали правильно, а в чем ошиблись. И хотя поменять уже ничего не удастся, не забудьте проанализировать важный опыт. Тем более, что перемены откроют перед вами новые горизонты, вполне вероятно — профессиональные. Денежные вопросы решатся довольно просто, сфера личных отношений потребует особого внимания, а в сфере здоровья вас будут поджидать приятные известия. Главное — оставайтесь верными себе, именно за эту непосредственность и легкость вас любят люди.

Гороскоп на 2021 год – ДЕВА

Гороскоп для Дев на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что в целом год пройдет удачно. Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Дев, говорит, что стихия Земли, к которой относится ваш знак, соответствует стихии Металла в восточной традиции, а это стихия покровителя 2021 года — Быка. Для вас характерны гибкость и адаптивность, как и для Быка, поэтому вы с легкостью подстроитесь друг под друга. Вам удастся избавиться от множества проблем. Успешно решатся вопросы, мучившие вас в последнее время. Бездельничать и разводить длительные разговоры ни о чем не придется — Бык любит упорных и трудолюбивых, и в первую очередь будет благоволить именно им. Венера, отвечающая за проблемы и страхи Девы, является антагонистом Марса, а поскольку она (Венера) сейчас в доминирующей позиции, то венерианский негатив окажется полностью подавлен, а, значит, проблемы на любовном фронте вас беспокоить не будут, наоборот — у свободных представителей знака есть шансы встретить свою пару. Скорее всего, любовные переживания придется пережить во второй половине года. В первой половине года придется решать материальные вопросы.

Астропрогноз для Дев на 2021 год говорит, что период с января по апрель принесет вам весомые перемены, некоторые из которых будет непросто принять и понять. Не позволяйте другим влиять на ваши решения. Исключительно вы будете обладать достаточной информацией, чтобы сделать правильный выбор. Возможно, будет не хватать уверенности, и некоторые решения придется принимать, полагаясь на удачу. В большинстве случаев такие решения будут удачными. Что касается профессиональной сферы, то здесь лучше всегда держать под рукой запасной вариант. Перед вами откроются неожиданные перспективы, но стоит продумать все варианты развития событий. В некоторых моментах для того, чтобы взлететь, придется упасть и оттолкнуться.

Звезды для Дев на 2021 год предупреждают, что период с середины весны до середины лета будет интересен еще более масштабными переменами, хотя количественно их будет меньше, чем в начале года. В сфере личных отношений вы вряд ли будете обладать достаточными сведениями для принятия решения, и придется довериться другому человеку, но делать это лучше с осторожностью, и первый встречный точно не подойдет для роли душевного собеседника. Не позволяйте плохим людям влиять на ваше мнение — оставайтесь открытыми и честными. В денежном плане — не стоит тратиться на то, что вам не нужно, позже деньги могут понадобиться. Остерегайтесь решений, принятых в эмоциональном состоянии. Если почувствуете усталость — отдохните, подумайте, взвесьте все за и против. Внутренние противоречия не позволят правильно распределить силы, и вы можете взяться совсем не за тот проект, на котором следовало бы сосредоточиться.

Зодиак для Дев на 2021 год Белого Металлического Быка предупреждает, что со середины лета до конца сентября почувствуете, будто стоите на одном месте в то время, как вокруг происходит много событий. Зато потом вам предвидится много перемен на разных фронтах, в том числе и любовном. В некоторых вопросах вы будете не достаточно компетентны, поэтому придется обратиться за помощью к близким, они не откажут. В финансовом плане положитесь на профессиональную чуйку и не бойтесь действовать неожиданно. Отличное время, чтобы приобрести новые навыки, которые в дальнейшем не раз вам пригодятся: записаться на курсы автовождения, выучить английский, пойти на танцы. Сможете встретить хороших и надежных компаньонов, с которыми можно уверенно двигаться вперед, так будет даже легче.

Луна для Дев на 2021 год говорит, что конец года Белого Металлического Быка будет для вас самым ярким периодом годичного цикла. Именно в это время Меркурий, управитель и активатор вашего знака, будет влиять на вашу жизнь, как никогда. До этого желательно разобраться со всеми вопросами личного плана, чтобы полностью сфокусироваться на работе, творчестве, самореализации. Если у вас свой бизнес, — пора взяться за масштабный проект, для этого у вас будет все необходимое. Если работаете в организации, попробуйте начать с малого, но неуклонно двигайтесь к намеченной цели. Авантюризм не приветствуется, но если решились — лучшего момента вам не найти. Отличный период для любых вложений, крупных приобретений, трат на что угодно. Чего точно не сможете сделать — так это собрать деньги. Ваш успех кроется в таланте добиваться желаемого, но отнюдь не любыми способами.

Гороскоп на 2021 год – ВЕСЫ

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка сулит Весам увлекательный период с масштабными изменениями, которых вам давно не хватает. В этом годичном цикле Марс, обычно ослабляющий позицию Весов, и Солнце, отвечающее за проблемы и страхи вашего знака, станут лидерами небесной дуги, из-за чего их негативное влияние будет нивелировано благополучной астрологической обстановкой. По большей мере проблемы, которые сейчас встретятся на пути, будут результатами ваших поступков и решений, а не изощренно продуманные врагами ситуации. Так что вас будет тяжело удивить, поскольку все препятствия на пути будут абсолютно прогнозируемыми. Ваш активатор — Сатурн, хозяин времени, в критические моменты поможет получить некоторые преимущества. Все же лучше рассчитывать только на себя. В такое безжалостное время победителем становится тот, кто в любой ситуации может сохранять непоколебимость и оставаться верным своим идеалам.

Астропрогноз для Весов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что период с января по середину апреля подарит вам много возможностей, которые будут примерно в равной степени распределены между основными сферами жизни. В любовных отношениях имеет смысл сконцентрироваться на том, что действительно отвечает вашим представлениям о душевности. Если начнете двигаться в сторону внезапно вспыхнувших чувств — сыграете в фиаско. Однако семейным представителям знака звезды советуют разнообразить интимную жизнь. Не стройте замысловатых планов, лучше действовать без условностей и ограничений. На профессиональном поприще вас ждут перемены, но определить их сущность непросто, все будет зависеть от ситуации и от принятых вами в ходе решений. Постарайтесь не разочаровать в первую очередь себя, а все, что кроме, "легко уладить с помощью зонта".

Звезды для Весов на 2021 год Белого Металлического Быка предупреждают, что период со середины апреля по середину июля будет насыщеннее и непредсказуемее. Смотрите на это, как на преимущество, поскольку все знаки зодиака окажутся в равных условиях. Не забывая о том, что Бык любит прямолинейность и планомерность, ни в коем случае не меняйте дорогу правды. Многих представителей знака начнут преодолевать сомнения как в окружающих, так и в себе. Но если поддадитесь им, достичь желаемого не сможете. Личные отношения не будут в приоритете, но так даже лучше, поскольку полностью сконцентрируетесь на работе. Может случиться осложнение с какими-то масштабными изменениями, например: переезд, семейный союз, получение наследства. Несмотря на то, что кое-что может повлиять на ваше положение, общие ориентиры останутся прежними. Продолжайте следовать им, пока ситуация ни станет абсолютно прозрачной.

Зодиак для Весов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что с середины лета по середину осени вы можете оказаться в довольно шатком положении. Но общая картинка вас вполне устроит. Многие важные проекты на этом этапе завершатся, а новые еще только начнут зарождаться в вашем представлении. Такая же ситуация вас ожидает на поприще личных отношений, поскольку ваше внутреннее состояние может быть нестабильным, от чего пострадает уверенность в себе. В этот непростой период бизнесменам рекомендуется отойти от дел, отдав бразды правления надежным партнерам. Если это невозможно — просто перераспределите обязанности, так вам будет легче. Сейчас не стоит затевать глобальные перевороты, зато можно сделать солидные вложения. В сфере личных отношений старайтесь не делать поспешных выводов, поскольку даже очень обостренная ситуация в конце концов урегулируется сама собой. Можно перераспределить ресурсы, но основное направление по-прежнему должно оставаться неизменным.

Общий гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Весов говорит, что конец года обещает хорошие перемены. На финал осени и начало зимы придется апофеоз ваших усилий. Имеется в виду какой-то крупный проект на работе, который точно завершится феерически. Результат будет абсолютно пропорциональный вашим усилиям, поэтому придется поднапрячься, выложиться на все двести, а затем пожинать свои честно заслуженные плоды. На некоторое время может выбить почву из-под ног неожиданное известие, которое лучше принять со всей стойкостью и холодным сердцем. Если посмотрите на все под другим углом, то поймете, что в целом событие положительное. В любовных отношениях есть шансы удивить и себя и окружающих. Не стоит ждать знаков судьбы, поскольку только от вас зависит, станет человек вашей "судьбой" или нет. В целом, в 2021 году вы многому научитесь, а когда осознаете, что самое сложное позади, — вздохнете с облегчением и начнете получать прелести жизни.

Гороскоп на 2021 год – СКОРПИОН

Гороскоп для Скорпионов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что в этом году для вас сложится уникальная астрологическая ситуация. В это время все знаки стихии Воды защищены от негатива Луны, главного антагониста цикла. Но поскольку Луна отвечает за упадок сил Скорпиона, некоторая часть ее воздействия все равно сохранится. В целом позиции Скорпиона будут сильны. А ваш управитель Марс будет доминировать среди небесных тел вместе с Солнцем, из-за чего может усилиться негатив Венеры — антагониста красной планеты, отвечающего за ограничение возможностей Скорпиона. Поэтому готовьтесь к тому, что весь год вас будет бросать от одного берега к другому, но нигде надолго не задержитесь. Не стоит из-за этого расстраиваться, ведь вас ждут новые знакомства, события и возможности. Несмотря на все сложности в общении и усталость от наплыва событий, вы привыкнете. Вы готовы ко многим переменам, хоть вам самим так не кажется.

Звезды для Скорпионов на 2021 год Белого Металлического Быка предупреждают, что начало 2021 года будет ярким и запоминающимся. Многих представителей знака ожидает смена места жительства, новая работа, измененный семейный статус. Но сфокусировать внимание стоит на главной перемене — когда она случится, вы точно почувствуете. Не пытайтесь сесть на несколько стульев одновременно. Лучше выбрать конкретное дело и работать над его совершенствованием. Не привязывайтесь к новым людям, потому что они не надолго задержатся в вашей жизни. Новые знакомые будут приходить в вашу жизнь с конкретной кармической миссией, а совершив ее — уйдут с дороги. Поэтому прислушивайтесь к советам со стороны, но не ото всех подряд. Сфокусируйтесь на близких людях — именно они в конечном итоге окажутся правы. В любовных отношениях не будьте эгоистами, а в остальном действуйте соразмерно обстоятельствам. Если встретитесь с проблемой, которую, как вам кажется, не получится решить, не меняйте тактику, а просто подождите более удобного случая. В подобных вопросах требуется не адаптивность, а умение действовать своевременно.

Зодиак для Скорпионов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что с середины апреля до средины июля 2021 года представителям вашего знака знака зодиака Скорпион удастся отдохнуть и влипнуть в увлекательную романтическую историю. Начнете разбираться со многими вопросами, которые еще в начале года вызывали дикую панику. В работе все будет более, чем хорошо — удастся открыть бизнес, но торопиться в таком деле не стоит, иначе можете допустить серьезную ошибку. Также лучше работать не в одиночку, а в группе союзников. Гоните прочь сомнения, потому что в это время смогут выстоять только самые сильные духом.

Луна для Скорпионов на 2021 год Белого Металлического Быка предупреждает, что вторая половина лета и начало осени внесут в вашу жизнь изменения и непредвиденные ситуации. Поступят предложения, которым не стоит пользоваться, потому что обстоятельства могут резко меняться. Не спешите расстраиваться, скоро поймете, что все не просто так. Смелее принимайте кардинальные решения. Это время также замечательно подходит для инвестиций и вкладов в новые проекты. На любовном фронте грядут перемены, которые напрямую вас не будут касаться. Ведите активный образ жизни, даже если силы после рабочего дня практически иссякнут. Понадобится моральная поддержка близким людям, и вы будете в состоянии ее им дать.

Общий гороскоп для Скорпионов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что конец года станет для вас самым спокойным временем за весь цикл. Несмотря на ажиотаж, беготню и суету вокруг, у вас в этом не будет необходимости, потому что ни один из ваших актуальных проектов к этому времени не потребует завершения. Даже наоборот — многие тенденции еще только войдут в полную силу в этот период. Поэтому именно конец года заставит вас работать в ускоренных темпах. Лучше не планировать на зиму отпуск и дальние поездки с целью расслабиться. Не принимайте близко к сердцу поражения других, даже если были к этому причастны. Вы попросту играете роль кармического посланника в чьей-то судьбе. Меньше внимания уделяйте чувствам и эмоциям, лучше обратите внимание на вопросы приземленного характера. Возьмитесь за здоровье, подумайте о том, что давно пора было сделать в доме. Не пытайтесь гадать на будущее — наслаждайтесь настоящим.

Гороскоп на 2021 год – СТРЕЛЕЦ

Гороскоп для Стрельцов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что весь год пройдет необычно. Ваша стихия Огонь получит иммунитет к негативному воздействию Луны, главного антагониста года Быка. А ваш главный активатор Юпитер будет ослаблен из-за сильной позиции Солнца, главного покровителя этого цикла. Из-за этой запутанной астрологической обстановки будет возникать много странных ситуаций. Негатива почти не будет, но многие вещи все же вызовут растерянность. Подобные ситуации научат вас добиваться поставленных целей любыми средствами и не уходить от ответственности. Отличное время для личностного и карьерного роста, начала новых отношений. Но не стоит любовным переживаниям уделять много времени, потому что есть вероятность упустить что-то важное в работе, от чего будет зависеть ваше безбедное будущее.

Астропрогноз для Стрельцов на 2021 год Белого Металлического Быка предупреждает, что период с начала года по вторую декаду апреля будет вполне спокойным, несмотря на то, что некоторые люди из вашего окружения окажутся замешаны в безумные ситуации. И вас самих это может ожидать, но позже и не настолько ощутимо. Есть смысл сосредоточиться на амбициях и их воплощении. Работа может очень тесно пересечься с любовными отношениями, после чего понадобятся кардинальные шаги, которые буквально перевернут вашу жизнь. Иначе достичь успеха не получится. Если у вас пока нет личного дела, просто плывите по течению и пользуйтесь максимально всеми возможностями. Тем, у кого есть бизнес, стоит рассмотреть перспективу тотальной модернизации. Воздержитесь от любых рисков и работы в одиночку. Во всех спорных вопросах нужно принимать помощь со стороны.

Звезды для Стрельцов на 2021 год Белого Металлического Быка говорят, что период с середины апреля по третью декаду июля будет ярким и очень насыщенным в плане новых знакомств и перспективных предложений по работе. Есть смысл подумать о переезде и смене образа жизни. Этот период потребует от вас максимальной открытости и прямолинейности, любые хитрости противопоказаны. Почти за каждый свой косяк придется заплатить деньгами или здоровьем. Не принимайте любые события близко к сердцу, не зацикливайтесь на неудачах. Если начнете себя накручивать, то надолго уйдете от реальности. Больше всего это касается вопросов личной жизни. Самокритика вовсе не пойдет на пользу. Также критика других людей нежелательна в тех случаях, если делаете это за спиной. Не время для самокритики, а если вам что-то не нравится в других — просто скажите об этом. Проявите решительность и уверенности, тогда и другие в вас поверят.

Зодиак для Стрельцов на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что с третьей декады июля до конца сентября 2021 года вас ждут новые испытания. Но имея предыдущий опыт решения проблем на скорую руку, новые препятствия не станут для вас тяжелыми. Поймете, что способны на нечто большее и начнете выкладываться в свое дело на все сто. Выпадет отличная возможность продемонстрировать свои таланты руководству, иногда даже не желая этого. Альтернативных решений не ищите — просто потеряете время. Тем, у кого есть свой бизнес, стоит довериться общим тенденциям его ведения, но с нюансами специфики своего направления деятельности. Возможно, понадобятся некие инвестиции, старайтесь все тщательно продумать и взвесить. Некоторых представителей знака ожидает повышение дохода и новые возможности на вторичных направлениях. Совершенно неожиданно для некоторых из вас дополнительный заработок внезапно станет основным, в первую очередь речь идет о творческих людях. В вопросах личного характера не идите на поводу у чувств, позвольте разуму дать вам подсказку. Отличное время для новых знакомств и укрепления старых связей, особенно с родственниками, с которыми отдалили обстоятельства.

Общий гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что с октября по декабрь Стрельцы будут пребывать в относительно стабильном положении. Это время будет самым спокойным за весь год. Вам станет совершенно понятно, о чем вы мечтаете и, главное, как этого достичь. Не останавливайтесь на передышку: закончив одно дело, немедленно беритесь за другое. Появится достаточно энергии, мотивации и возможностей. И если вы не используете все это, то потом будете переживать об упущенных возможностях. Технические вопросы потребуют особой внимательности. Если упустите из вида хоть малейший нюанс, сможете навлечь на себя озлобленность со стороны начальства. Хорошее время для финансовых инвестиций, но нужно и здесь быть осторожными. В любовных отношениях постарайтесь не быть эгоистами, тогда все получится. Конец 2021 года принесет Стрельцам хорошие новости и отличные перспективы.

Гороскоп на 2021 год – КОЗЕРОГ

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Козерогов сулит представителям знака положительное, интересное и динамичное время. Оно принесет вашему знаку масштабные перемены и отказ от стереотипов. Возможно, не все изменения придутся вам по душе, но альтернативы не будет. Козероги, представляющие стихию Земли, будут защищены от негативного воздействия Луны. Но ваш управитель Сатурн из-за антагонизма с Плутоном, чья энергетика будет плохой, станет подавлен и не сможет помочь в тяжелой ситуации. Поэтому рассчитывать на везение не придется — полагайтесь только на свои силы. Не хитрите и не пытайтесь искать обходные пути — это ни к чему хорошему не приведет. Бык — трудолюбив и прямолинеен, поэтому для достижения успеха вам нужно всего лишь оставаться собой.

Астропрогноз для Козерогов на 2021 год предупреждает, что начало года Белого Металлического Быка с первых дней до середины весны подарит вам немало приятных моментов, некоторые из них будут связаны со сферой любовных отношений, но окажутся мимолетными. Даже когда любовные эндорфины снесут вам голову, помните, как много людей рассчитывают на вас. На работе расслабляться не придется, а такая динамика позволит вам побороть меланхолию и стряхнуть лень. Хорошее время для трудовых свершений. Тем, у кого есть свой бизнес, или кто пытается сделать серьезный жизненный выбор, — это идеальное время, чтобы окончательно определиться с ориентирами. Не нужно спрашивать советы у других, вам лучше известно, к чему вы стремитесь. Не бойтесь что-то упустить, если взамен вы приобретете что-то ценное.

Звезды для Козерогов на 2021 год говорят, что этот период позволит вам наладить рабочий ритм. Не огорчайтесь из-за того, что не всегда и не все будет получаться. События будут быстро меняться, поэтому долго зацикливаться на чем-то не придется. К середине года вы сможете привыкнуть к его изменчивости, поэтому станет гораздо проще. Тем, у кого есть свое дело, следует сконцентрироваться на технических моментах, укрепляйте тылы, латайте дыры. Не думайте о том, кого и как задевают ваши слова, особенно, если уверены в своей правоте. Вскоре компания начнет процветать, и окружающие это заметят и поблагодарят за критику. Представителям знака, которые работают в организации, стоит реорганизовать собственную работу, а если понадобится — проявите организаторские способности. Любовный фронт времени почти не отнимет, хотя без маленьких приятностей не обойтись.

Зодиак для Козерогов на 2021 год говорит, что со второй декады июля до конца сентября придется в который раз поменять свои взгляды на окружающий мир. Это не будет критично, но некоторые важные для вас планы могут "накрыться". Не волнуйтесь, поскольку в результате вы получите куда больше, чем планировали. Не стесняйтесь просить помощи у надежных коллег и друзей. Заразившись духом авантюризма и заставив поверить в свою идею других, начнете собирать вокруг себя многих заинтересованных лиц — это будет одно из ярчайших приключений этого года. Не пытайтесь что-то планировать наперед — не угадаете. Действуйте по обстоятельствам, гибко и своевременно. Проявите твердость и здравомыслие в личных отношениях. Также не изменяйте своему принципу: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Общий гороскоп для Козерогов на 2021 год говорит, что в конце года Белого Металлического Быка лучше придерживаться всего знакомого и хорошо известного. Даже в совершенно новых ситуациях можно смело руководствоваться отработанными алгоритмами. Если ошибетесь, то будет время все исправить. Есть большая вероятность переезда или смены места работы. Тем, у кого есть свой бизнес, придется проявить настойчивость, терпение и упрямство, потому что не все двери будут открываться с первого раза. Финал года потребует от вас максимального напряжения сил. Не сдавайтесь, даже если кажется, что все пропало. Сможете принять правильное решение, но только если сами сделаете все возможное. Возможно, придется испытать себя на прочность, чтобы узнать пределы собственных возможностей и даже перешагнуть их.

Гороскоп на 2021 год – ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка для Водолеев сулит вам непростой для восприятия период, когда некоторые ситуации будут меняться прямо у вас на глазах. Но вовсе не значит, что нужно отказываться от ранее намеченных планов, ведь в конце концов получите свой золотой куш. Солнце, чаще отвечающее за ограничение возможностей вашего зодиакального знака, в это время будет доминировать на небесной ленте, "засветив" своими лучами любой внешний негатив. Как самые яркие представители стихии Воздуха, которая нейтральна в отношении стихии Земли, будете во многом предоставлены сами себе. На пути будет много ловушек и приманок, но вас они не сломают — будете твердо ступать своей дорогой. Будьте готовы к радикальным изменениям во всем, даже в кругу общения. Много из того, что случится — вызовет у вас радость.

Астропрогноз для Водолеев на 2021 год Белого Металлического Быка говорит, что период с начала января по вторую декаду апреля окажется для вас временем довольно тривиальным. Большинство ситуаций, которые будут возникать, вы предугадаете раньше. Кроме того, у вас появятся союзники, которые смогут защитить от большинства проблем. Также благодаря сильной позиции Сатурна, управителя знака Водолей, у вас будет хватать сил на все. Не предавайте значения мелочам, хватайтесь за любой проект и реализуйте его, не жалея ресурсов. Тем, у кого есть свой бизнес, стоит побыстрее продумывать его дальнейшие стратегии. Если работаете в компании, не забывайте о своих амбициях, покажите, чего вы стоите. В этот период на ваши труды будет обращаться усиленное внимание. В любовных отношениях не пытайтесь понравиться всем и каждому. Сконцентрируйте внимание на человеке, к которому вы действительно неровно дышите.

Звезды для Водолеев на 2021 год готовят много неопределенности. Начальство может внезапно сменить политику работы компании, или деловые партнеры решат, что теперь вашей компании нужны новые цели и средства для их достижения. В амурных делах возможны потери. Не стоит копаться в причинах разрыва, как бы цинично это ни звучало. Если отношения изжили себя и финал произошел сейчас, то это лучший из вариантов, попросту развязывающий вам руки. Кто-то может начать вами манипулировать, пытаться отговорить от давно задуманных планов. В таком случае хорошо подумайте, стоит ли вообще держать этого человека возле себя. Вы этого не любите, но именно сейчас стоит быть максимально подозрительными и присмотреться к своим людям, действительно ли они "ваши". Будьте открыты для всего нового — сейчас все знакомства будут кстати.

Зодиак для Водолеев на 2021 год говорит, что с середины лета до конца сентября у представителей вашего знака не будет происходить ничего глобального. Перемены будут неизбежными и действительно внесут коррективы в вашу жизнь, но все они наметились давно, а не только сейчас. Например, если вы на это время запланировали свадьбу, тогда ваша жизнь реально поменяется именно сейчас. Некоторые ситуации будет тяжело принять, но и что-то делать для их изменения вам не захочется. Больше времени будете уделять личной жизни, а не работе, что очень правильно. Сейчас стоит заручиться полным пониманием со стороны близких и не оставлять недосказанности. В некоторых моментах придется быть максимально настойчивыми, чтобы добиться справедливости по отношению к себе. Не пренебрегайте здоровьем, обратите внимание на слабые стороны своего организма и не рискуйте по пустякам.

Общий гороскоп на 2021 год говорит, что финал года Белого Металлического Быка поможет Водолеям проявить себя во всей красе. В этот период силы будут на исходе, но вы сможете добиться даже больше, чем планировали. В работе нужно уверенно и уперто идти вперед, не ожидая, пока волочатся другие: кто догонит — станет надежным союзником, кто потеряется — изначально не готов быть с вами до конца. Отличный период для реализации своего бизнеса, выход на новый уровень. В денежных вопросах не бойтесь рисковать. Время прекрасно подходит для вложений. Снова придется побеспокоиться о своем здоровье, а вот личные отношения отойдут на второй план. Оставайтесь собой — это главное ваше оружие в борьбе за победу.

Гороскоп на 2021 год – РЫБЫ

Астропрогноз для Рыб на 2021 год обещает яркое и удивительное время. Солнце и Марс, главные покровители цикла, не затронут Рыб своим вниманием. Луна и Плутон, антагонисты периода, также вас обойдут стороной. Несмотря на то, что позиции этих планет будут определять общую обстановку на Земле, именно за вашу жизнь будут отвечать Юпитер и Венера, управитель и активатор Рыб. Позиция Меркурия, отвечающего за ограничение возможностей и упадок сил вашего знака, будет усилена из-за положения Плутона, что спровоцирует небольшие сложности финансового плана, поэтому лучше не рисковать. Остерегайтесь крупных инвестиционных вложений, кроме самых очевидных. Не доверяйте никому на "честное слово", люди могут не контролировать обстоятельства, которые сильнее них. В целом, год будет позитивным, вы как минимум добьетесь своего, а в любовной сфере вас ждут приятные изменения.

Звезды для Рыб на 2021 год говорят, что начало года Белого Металлического Быка вплоть до середины весны может показаться вам скучноватым. Хотя вокруг будет разворачиваться много событий, больших изменений за собой они не повлекут. Если хотите менять работу, то более подходящего для этого периода не найдете. Есть смысл произвести впечатление на руководство, в будущем это обязательно ознаменуется своими плодами. На любовном фронте стоит больше времени уделить семье, потому что вскоре все ваше внимание прикуют к себе вопросы других жизненных направлений. Свободные представители знака могут заинтересовать очень влиятельных людей, готовых стать вашими покровителями. Но помните: никаких хитростей, только честное, прямолинейное движение вперед с опорой на собственные навыки и веру в успех.

Зодиак для Рыб на 2021 год говорит, что вторая половина года Белого Металлического Быка, со второй декады апреля по вторую декаду июля, станет для вас практически идеальной. Вы очень трудолюбивы и спокойны, поэтому сумеете спокойно, усидчиво, без резких решений преодолеть все препятствия. Все, что касается личной жизни — уйдет на второй план. Появится достаточно времени и сил, чтобы сфокусироваться на достижении желаемых материальных ценностей. Никто вас не остановит, если не решите остановиться сами. Обстоятельства будут меняться достаточно быстро, поэтому не будет необходимости привыкать к новым знакомым, условиям и тактикам. Ваш профессионализм усилится, а любовь к своей делу всей своей жизни еще больше окрепнет. Не позволяйте унынию овладевать вами, и другим людям не давайте влиять на свои суждения.

Звезды для Рыб на 2021 год говорят, что вторая половина лета и начало осени принесут вам новые испытания, но в целом все будет складываться отлично. Вас ждет новое знакомство, которое может относиться как личным отношениям, так и к рабочим. Когда это случится — сами все поймете, сомнений не будет. Не ждите с неба подарков, нужно все брать в свои руки. Меньше отказывайте людям и чаще соглашайтесь на авантюры: в работе, в дружбе, в отношениях. Также можно на это время планировать отпуск, все пройдет более, чем удачно. Не придется испытывать сильного удивления, вы ко всему будете в какой-то степени готовы. Лучше избегать рискованных решений. Также не нужно перекладывать ответственность на других. Что касается любовных отношений, то вам потребуется больше стойкости, чем обычно. Звезды могут устроить для вас проверку, чтобы понять, насколько вы готовы к чему-то новому. Идеальное время для творческих личностей, которые долго ждали идеального времени.

Общий гороскоп для Рыб на 2021 год говорит, что в конце года появится достаточно поводов для волнения, но не стоит принимать происходящее близко к сердцу. Любые препятствия будут вам под силу. Если относительно чего-то или кого-то возникнут сомнения — разберитесь в ситуации немедленно. Ничего не пускайте на самотек, если не хотите запутаться с головой в событиях. Оптимальное время, чтобы говорить напрямую, раз и навсегда решив все спорные вопросы. Период идеально подходит для налаживания отношений и бизнес-партнерств. Конец 2021 года порадует Рыб приятными новостями, будет не лишним посоветоваться с семьей. Вы же знаете, что от улыбки станете мир светлей, поэтому не переставайте быть позитивными.

Источник: hochu.ua