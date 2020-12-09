Вкусные алкогольные и безалкогольные коктейли на Новый год 2021

Смешайте новогоднее чудо в бокале!
Напитки тоже могут быть праздничными! Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год. Лучшие рецепты 2021 года.
Алкогольные коктейли на Новый год 2021
Розовая мимоза
Ингредиенты: сахар, грейпфрутовый сок, шампанское (брют).
Приготовление: Подкрасьте сахар пищевым красителем розового цвета или свекольным соком. Высыпьте его в блюдце. Окуните фужеры для шампанского в воду, чтобы смочить ободок, затем обмакните в сахар. Добавьте грейпфрутовый сок (1/2 фужера) и долейте шампанское.
Пьяный снеговик
Ингредиенты (на 5 порций):
1 стакан водки
1 стакан Просекко
1/2 стакана Блю Кюрасао
Долька лимона
Сахар.
Приготовление: В блендере смешать водку, лед, блю кюрасао, просекко и лимонад до однородности. Смочите ободок бокала лимонным соком, обмакните в сахар. Разложите ложкой коктейль по бокалам.
Молочный пунш
Ингредиенты (на 4 порции):
1 ст. ложки сахара с корицей ванильное мороженное
1 стакан виски
1 ч. ложка меда
молотая корица
карамельный топпинг
взбитые сливки.
Приготовление: В блендере смешайте мороженое, бурбон, ваниль, мед и корицу и взбейте до однородной массы. Окуните ободок бокала в карамельный топпинг, затем - в смесь сахара с корицей. Разлейте коктейль по бокалам, украсьте взбитыми сливками и молотой корицей.
Безалкогольные новогодние коктейли 2021
Безалкогольный ананасовый мохито
Ингредиенты:
10 свежих листьев мяты + немного для украшения
100 г коричневого сахара
1/4 стакана ананасового сока
1 лайм, сок
1/2 стакана минеральной воды.
Приготовление: В коктейльном шейкере смешайте листья мяты с коричневым сахаром. Добавьте ананасовый сок, сок лайма и лед, и энергично встряхивайте в течение 15 секунд. Перелейте в высокий стакан, наполненный льдом, и добавьте минералку. Украсить веточкой мяты.
Безалкогольная зимняя сангрия
Ингредиенты:
1 груша, нарезанная кубиками
1 апельсин, нарезанный
1 стакан свежей клюквы
1/4 стакана свежей малины
2 стакана ананасового сока
2 стакана клюквенного сока
1 2-литровая бутылка имбирный лимонад.
Полька-мэн
Ингредиенты:
1 клубника 7.5 мл сахарного сиропа
15 мл ванильного сиропа
15 мл лимонного сока
15 мл колд брю
30 г грейпфрутового сока
Тоник.
Приготовление: Разомните клубнику в шейкере, добавьте лед и все ингредиенты, кроме тоника. Энергично взболтайте, затем перелейте в стакан. Влейте тоник и украсьте бокал клубникой.
Детские коктейли на Новый год 2021
Праздничный снежный пунш
Ингредиенты (на 10 порций):
1 стакан свежевыжатого лимонного сока
5 спелых бананов
1 стакан молока
1 стакан сливок
1 литр лимонада ванильное мороженное
1/2 стакана кокосовой стружки
сахарный сироп
Приготовление: Поместите лимонный сок, бананы и сахар в блендер, накройте крышкой и перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, накройте крышкой и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1 час. Непосредственно перед подачей перелейте смесь в чашу для пунша. Вмешайте соду и сверху выложите шариками мороженое. Окуните ободки бокалов в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.
Арнольд Палмер
Ингредиенты:
лед
250 мл холодного черного чая
75 мл лимонада.
Приготовление: Высокий стакан заполнить наполовину льдом, влить лимонад, затем - черный чай. Если коктейль получился недостаточно сладким, добавьте немного сахарного сиропа.
Ширли Темпл
Ингредиенты (на 4 порции):
лед
1 лайм (сок)
4 ч. ложки гренадина коктейльные вишенки.
Приготовление: Смешайте лимонад с лаймовым соком. Заполните бокалы полностью льдом. разлейте лимонад с соком по бокалам. Влейте гренадин (смешивать не нужно). Украсьте напиток коктейльной вишенкой.
Источник: ivona.bigmir.net