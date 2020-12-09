Вкусные алкогольные и безалкогольные коктейли на Новый год 2021

Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год. Лучшие рецепты 2021 года.

Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год

Смешайте новогоднее чудо в бокале!

Напитки тоже могут быть праздничными! Порадуйте гостей и близких вкусными коктейлями на Новый год. Лучшие рецепты 2021 года.

Алкогольные коктейли на Новый год 2021

Розовая мимоза

Ингредиенты: сахар, грейпфрутовый сок, шампанское (брют).

Приготовление: Подкрасьте сахар пищевым красителем розового цвета или свекольным соком. Высыпьте его в блюдце. Окуните фужеры для шампанского в воду, чтобы смочить ободок, затем обмакните в сахар. Добавьте грейпфрутовый сок (1/2 фужера) и долейте шампанское.

Пьяный снеговик

Ингредиенты (на 5 порций):

1 стакан водки

1 стакан Просекко

1/2 стакана Блю Кюрасао



1/2 стакана лимонада 6 стаканов льдаДолька лимонаСахар.Приготовление: В блендере смешать водку, лед, блю кюрасао, просекко и лимонад до однородности. Смочите ободок бокала лимонным соком, обмакните в сахар. Разложите ложкой коктейль по бокалам.

Молочный пунш

Ингредиенты (на 4 порции):

1 ст. ложки сахара с корицей ванильное мороженное

1 стакан виски



1 ч. ложка ванильного сахара1 ч. ложка медамолотая корицакарамельный топпингвзбитые сливки.Приготовление: В блендере смешайте мороженое, бурбон, ваниль, мед и корицу и взбейте до однородной массы. Окуните ободок бокала в карамельный топпинг, затем - в смесь сахара с корицей. Разлейте коктейль по бокалам, украсьте взбитыми сливками и молотой корицей.

Безалкогольные новогодние коктейли 2021

Безалкогольный ананасовый мохито

Ингредиенты:

10 свежих листьев мяты + немного для украшения

100 г коричневого сахара

1/4 стакана ананасового сока

1 лайм, сок

1/2 стакана минеральной воды.

Приготовление: В коктейльном шейкере смешайте листья мяты с коричневым сахаром. Добавьте ананасовый сок, сок лайма и лед, и энергично встряхивайте в течение 15 секунд. Перелейте в высокий стакан, наполненный льдом, и добавьте минералку. Украсить веточкой мяты.

Безалкогольная зимняя сангрия

Ингредиенты:

1 груша, нарезанная кубиками

1 апельсин, нарезанный

1 стакан свежей клюквы

1/4 стакана свежей малины

2 стакана ананасового сока

2 стакана клюквенного сока

1 2-литровая бутылка имбирный лимонад.



Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме имбирного эля, в большом кувшине. При желании оставьте в холодильнике на 1-4 часа, чтобы ароматы смешались. Добавьте охлажденный имбирный лимонад перед подачей.

Полька-мэн

Ингредиенты:

1 клубника 7.5 мл сахарного сиропа

15 мл ванильного сиропа

15 мл лимонного сока

15 мл колд брю

30 г грейпфрутового сока



30 г ананасового сокаТоник.Приготовление: Разомните клубнику в шейкере, добавьте лед и все ингредиенты, кроме тоника. Энергично взболтайте, затем перелейте в стакан. Влейте тоник и украсьте бокал клубникой.

Детские коктейли на Новый год 2021

Праздничный снежный пунш

Ингредиенты (на 10 порций):

1 стакан свежевыжатого лимонного сока

5 спелых бананов



3/4 стакана сахара1 стакан молока1 стакан сливок1 литр лимонада ванильное мороженное1/2 стакана кокосовой стружкисахарный сироп

Приготовление: Поместите лимонный сок, бананы и сахар в блендер, накройте крышкой и перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко и сливки, накройте крышкой и взбивайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 1 час. Непосредственно перед подачей перелейте смесь в чашу для пунша. Вмешайте соду и сверху выложите шариками мороженое. Окуните ободки бокалов в сахарный сироп, затем в кокосовую стружку.

Арнольд Палмер

Ингредиенты:

лед

250 мл холодного черного чая

75 мл лимонада.

Приготовление: Высокий стакан заполнить наполовину льдом, влить лимонад, затем - черный чай. Если коктейль получился недостаточно сладким, добавьте немного сахарного сиропа.

Ширли Темпл

Ингредиенты (на 4 порции):

лед



4 стакана лимонада1 лайм (сок)4 ч. ложки гренадина коктейльные вишенки.Приготовление: Смешайте лимонад с лаймовым соком. Заполните бокалы полностью льдом. разлейте лимонад с соком по бокалам. Влейте гренадин (смешивать не нужно). Украсьте напиток коктейльной вишенкой.

Источник: ivona.bigmir.net