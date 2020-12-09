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Какие молитвы обязательно нужно читать в период Рождественского поста до 6 января 2021 года

21:20 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Молитвы помогают человеку соблюдать пост правильно и встретить Рождество с чистой и светлой душой, поскольку он получает поддержку от Высших небесных сил.

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Рождественский пост по традиции начинается 28 ноября и заканчивается 6 января
Сюжет: Православные обряды
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Какие молитвы обязательно нужно читать в период Рождественского поста до 6 января 2021 годаГлавные молитвы в день памяти Георгия Победоносца 9 декабря 2020 годаЕщё 483 новостей

Рождественский пост по традиции начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. На протяжении этих 40 дней стоит ограничивать себя в питании и придерживаться определенных правил поведения. Необходимо помнить, что пост – это не диета. Он предназначен, в первую очередь, для духовного очищения, которого можно достичь через молитву и благие дела.

Три обязательные молитвы Рождественского поста

Рождественский пост был установлен еще в IX столетии. Изначально он длился 7 суток, но со временем количество дней увеличили до 40. Во время поста необходимо воздержаться от пищи животного происхождения, а также провести огромную работу над собой, ведь главная идея – очистить тело и душу от земных грехов, понять истину существования и смысл бытия. Достичь этого можно, если покаяться, быть милосердным к окружающим, совершать добрые поступки. А удержаться от мирских соблазнов и настроиться на духовное очищение помогают молитвы, которые стоит читать ежедневно.

Молитва перед едой

Обращаясь в молитве к Господу перед принятием пищи, человек напоминает себе о значении поста и его духовной составляющей. Достаточно прочитать всем известную и самую распространенную молитву «Отче наш»:

Если воздержание от мирских утех человеку дается очень тяжело, то молитву «Отче наш» он может дополнить еще фразой:

Молитва после трапезы

После трапезы обязательно стоит произнести молитву благодарности за все дары, что послал Бог. Хоть пища и скромная во время поста, но она есть на столе, а также есть здоровье и силы ее вкушать:

Ежедневная вечерняя молитва

Перед тем как ложиться спать, стоит обратиться в молитве к небесным силам. Попросить их стоит укрепить веру и простить все случайные поступки, которые были совершены в течение дня. Очистить разум и послать силы для следующего дня:

Молитвы помогают человеку соблюдать пост правильно и встретить Рождество с чистой и светлой душой, поскольку он получает поддержку от Высших небесных сил.

Особенности Рождественского поста

Рождественский пост является не столь строгим, как Великий, поскольку в период его соблюдения разрешается есть рыбу и пить вино не только по выходным и великим церковным торжествам, но и по вторникам и четвергам. Что касается остальных запретов, то для всех постов они неизменны.

В Рождественский пост запрещается:

ругаться, выяснять отношения;
сквернословить, обманывать, врать;
петь и танцевать;
устраивать и принимать участие в развлекательных мероприятиях;
предаваться телесным утехам;

распивать алкоголь и курить.

Следовать запретам поста необходимо всем православным христианам. Исключением может быть только меню, и то не для всех. Не придерживаться постного питания разрешается детям, беременным, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Самая строгая неделя Рождественского поста начинается за пять дней до Рождества. Со 2 по 6 января запрещается есть рыбу, а в Сочельник стоит удержаться от приема пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует явление на свет Иисуса Христа.

Источник: rsute.ru

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