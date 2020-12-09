5 продуктов, которые нельзя есть при болях в суставах

Если употреблять большое количество сахара – он увеличивает воспаление и способен вызвать выделение в организме воспалительных агентов, называемых цитокинами.

Если вас беспокоят боли в суставах, старайтесь избегать определенных продуктов

Если вас беспокоят боли в суставах, старайтесь избегать определенных продуктов, которые при употреблении могут вызвать воспаление и боль.

Вот те самые 5 продуктов, которые не рекомендовано есть при болях в суставах

Обработанное и красное мясо

В обработанном и красном мясе содержатся химические вещества, такие, как нитриты, которые способствуют усилению воспаления и боли в организме.

В обработанных продуктах много токсинов, которые называются конечными продуктами гликирования (AGE): именно они вызывают вызвать воспаление.

Вместо переработанного мяса, а именно – колбасы разных сортов, буженина, бекон полукопченые окорочка, — старайтесь есть больше свежих овощей и фруктов, насыщенных витаминами и микроэлементами.

Рафинированные и искусственные сахара

Если употреблять большое количество сахара – он тоже увеличивает воспаление и способен вызвать выделение в организме воспалительных агентов, называемых цитокинами.

Кроме этого, большое содержание калорий и избыточное потребление сахара ведет к увеличению веса. В свою очередь это увеличивает нагрузку на суставы и усиливает боль.

Также избегайте сладких газированных напитков – они вредны для вашего тела, как и подслащенные хлопья и фруктовые напитки, а также чрез меру нагруженные сахаром продукты: пирожные, конфеты и закуски.

Хотите сладкого? Выберите вместо подсластителей, натуральные продукты, такие, как стевия, мед (натуральный, не разбавленный сахаром), или патока.

Молочные продукты

Не исключено, что и молочные продукты также могут способствовать боли в суставах. Так, молоко насыщено высоким уровнем казеинового белка, который вызывает воспаление и боль.

Избегайте пастеризованных молочных продуктов, Когда вы страдаете от боли в суставах — избегайте пастеризованных молочных продуктов. Замените их соевым или миндальным молоком, тофу, маргарином, или другими не молочными продуктами.

Кукурузное масло

Кукурузное масло, насыщенное омега-6 жирными кислотами, может заставить организм вырабатывать воспалительные химические вещества, и усугублять многие воспалительные заболевания.

Куда полезнее подсолнечное, виноградное, соевое и арахисовое масла, и некоторые виды майонеза для заправки салатов, которые также богаты омега-6 жирными кислотами.

Но не стоит полностью исключать эти продукты из своего рациона: их просто нужно употреблять в умеренном количестве.

Измельченное зерно и мука

Очищенные зерна пшеницы, овса, ржи, а также мука из них тоже могут усиливать боль в суставах. Эти продукты с высоким гликемическим индексом стимулируют воспаление.

Помимо всего прочего, регулярное употребление этих продуктов может даже увеличить риск дегенеративных заболеваний: таких, как рак, ишемическая болезнь сердца и диабет.

Вместо перечисленных продуктов попробуйте муку грубого помола, миндаль или кокосовую муку, а белый рис обменяйте на коричневый.

Источник: rsute.ru