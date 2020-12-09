Как выбрать живую елку и продлить ее жизнь?

Дома елку нужно положить для акклиматизации, не развязывая, в прохладное помещение, например на балконе или лоджии. Если за 10 дней до праздника поместить ее в теплую комнату, то иголки быстро осыплются.

Приобрести живую ёлку можно на официальных ёлочных базарах, которые открываются за 10-14 дней до Нового года, или в лесничествах

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о покупке настоящей елки. Когда лучше ее покупать, как доставить и сохранить подольше свежей? Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин:

— Приобрести живую ёлку можно на официальных ёлочных базарах, которые открываются за 10-14 дней до Нового года, или в лесничествах. В среднем один метр отечественной ели на подмосковных базарах стоит около 800 рублей, а импортной — около 2 000. Сосна значительно дешевле: в районе 300 рублей за метр. К цене за один метр прибавляется примерно по 100 рублей за каждые 10 сантиметров за российскую елку и по 300 — за импортную. Желающие самостоятельно «срубить ёлочку под самый корешок» могут поехать в лесопитомник, это будет стоить от 350 рублей за 0,5 метра и от 800 рублей — за 1,5-2 метра. А вот за незаконную рубку ели для физических лиц предусмотрен штраф от 3 тысяч рублей, а если сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей, то это подпадает под уголовную ответственность до 2 лет лишения свободы.

Чтобы довезти елку в целости и сохранности, следует ее правильно упаковать. Можно по старинке привязать веревкой ветки к стволу. Сейчас на каждом официальном рынке продавцы поместят вам елку в сетку-рукав. Если есть возможность, лучше дерево везти домой на багажнике машины, а не в салоне. Чем меньше будет перепадов температуры, тем дольше деревце сохранится в привлекательном виде. Важно помнить, что для перевозки лесной красавицы у вас должны быть сопроводительные документы: чек из лесопитомника или с ёлочного базара. Иначе у полиции и инспекторов ДПС возникнет масса вопросов.

Дома елку нужно положить для акклиматизации, не развязывая, в прохладное помещение, например на балконе или лоджии. Если за 10 дней до праздника поместить ее в теплую комнату, то иголки быстро осыплются.

За 2-3 дня до Нового года ёлку вносят в комнату и ставят как можно дальше от отопительных и нагревательных приборов. Спустя несколько часов елку следует развернуть и оставить в покое. Очистить снизу ствол от коры и поставить в специальную подставку-крестовину, а при выборе конструкции — предусмотреть возможность того, чтобы основание ёлки можно было поместить в воду на 2-3 см. Если есть домашние животные, рекомендуется дополнительно закрепить дерево: кошки, например, с большим азартом играют с новогодним дождём, а собаки любят грызть провода электрогирлянд.

Ёлка обычно стоит в тёплом помещении не больше двух недель. Чтобы иголки дольше не осыпались, можно добавить в воду питательные вещества — ложку сахара, щепотку соли или лимонную кислоту, — а также таблетку аспирина, который убьет все бактерии. От вредителей под корой, которые сокращают срок «жизни» срубленной ёлки, поможет такой раствор: горячая вода с ложкой уксусной кислоты, налитая в ёмкость, в которой находится ствол дерева. Ёлка простоит на 2-3 дня дольше, если ее ветви периодически опрыскивать холодной водой. Но делать это нужно осторожно, чтобы не попасть на электрические гирлянды. Эти простые советы помогут продлить жизнь новогодней красавицы и сделать обстановку в доме более уютной, сказочной и праздничной.

Источник: aif.ru