Салаты на новый год 2021: Топ-10 графских рецепта

Салаты достаточно простые, но тем не менее очень вкусные.

Салаты — это обязательное блюдо любого праздничного стола

Салаты — это обязательное блюдо любого праздничного стола. Какие салат приготовить? Особенно этот вопрос возникает накануне Нового года. Как правильно подобрать новогодние салаты, чтобы они всем понравились, красиво выглядели и были очень вкусными. В этой статье вы найдете несколько рецептов таких блюд, которые вам помогут организовать праздничный стол. Салаты достаточно простые, но тем не менее очень вкусные.

Новогодний салат сырная корзинка

Новогодний салат сырная корзинка

Красивый праздничный салат для Новогоднего стола 2021 просто очень вкусный и невероятно красивый и содержит на 100 граммов всего 190 ккал. Необычная подача такого блюда просто удивит ваших гостей и близких. Подавать его можно непосредственно в корзинках или сначала положить сырную корзинку на тарелку вашего гостя, а затем наполнить её салатом. Делать такой шедевр просто одно удовольствие. Попробуйте не пожалеете.

Для приготовления салата Сырная корзина возьмем:

200 граммов твердого сыра;

150 граммов грудки индейки;

3 зубчика чеснока;

Одно зеленое яблоко;

3 стебля сельдерея;

50 граммов грецких орехов;

50 граммов сладкого винограда;



Листья салата;1 чайная ложка сока лимона;1 столовая ложка сметаны;Соль, перец по вкусу.

Приготовление сырных корзинок

Сначала займемся приготовлением самой сырной корзинки, в которой будем подавать наш Новогодний салат. Для приготовления двух корзинок будет достаточно 200 граммового кусочка твердого сыра. Сыр натираем на крупной терке, по желанию можно добавить немного чеснока. Чеснок выдавливаем через чеснокодавку и добавляем к сыру. Все перемешиваем и полученную массу делим на две части.

Далее нам понадобится противень. Застилаем его пергаментом и выкладываем на него сыр в виде круга. Раскладываем сыр не слишком толстым слоем.

Отправляем противень с сыром в прогретую духовку, чтобы сыр расплавился, буквально на 2-3 минуты. Внимательно наблюдайте за тем, чтобы сыр не подгорел.

Для создания формы в виде корзинки будем использовать простую полулитровую банку. Также можно воспользоваться обычным стаканом.

Когда сыр на бумаге еще теплый просто накрываем банку бумагой с сыром и придаем ему форму корзинки.

Помещаем в холодное место и оставляем остывать в таком положении. Таким же образом изготавливаем вторую корзинку.

Приготовление салата

Предварительно сваренную грудку индейки нарезаем небольшими кубиками. Помещаем их в глубокую тарелку или миску.

Таким же образом нарезаем яблоки, добавляем их к мясу птицы.

Далее немного раздробляем грецкие орехи и тоже отправляем их в миску.

Нарезаем стебли сельдерея и добавляем их к салату.



Виноград разрезаем на две части и удаляем косточки. Лучше конечно использовать сорт винограда без косточек.Нарезаем листья салата. Но не очень мелко.Все ингредиенты нарезаны, теперь нужно приготовить заправку для Новогоднего салата.Тут все очень просто. В сметану добавляем сок лимона, немного соли и перца. Все хорошо перемешиваем.Заправку добавляем в салат и аккуратно перемешиваем. Удобно это проделывать с помощью двух ложек.

Салат готов.

Формирование салата сырная корзинка

К тому времени как приготовили салат, сыр должен застынуть и принять форму корзинки. Выкладываем сырную корзинку на красивую плоскую тарелку. Аккуратно наполняем корзинку салатом. Сверху можно посыпать небольшим количеством кунжута.

Новогодний салат сырная корзинка готов.

Новогодний салат «Граф»

Новогодний салат «Граф»

Красивый, вкусный салат для вашего Новогоднего стола. Это салат просто замечательная альтернатива шубы, особенно для тех, кто не любит присутствия в салатах селедки. Готовить его можно как с телятиной, так и с отварным мясом птицы, по вашему желанию. В рецепте салата присутствует чернослив, если вы не любите, то можете заменить его либо соленым огурцом, либо солеными грибами.

Для приготовления возьмем:

300 граммов отварного мяса (телятина или куриная грудка);

2 картофеля среднего размера;

Один репчатый лук (+ один для украшения);

Небольшая свекла;



Одна морковь;Один зубчик чеснока;3 куриных яйца;120 граммов чернослива (можно заменить солеными грибами или огурцами);50 граммов грецких орехов;2-3 столовые ложки зеленого горошка;Майонез.

Приготовление «лилии» для украшения салата

Если планируете украсить новогодний салат по своему усмотрению, этот шаг можно пропустить.

Для украшения салата нужно взять белую луковицу правильной круглой формы, без всяких повреждений. Из неё мы будем делать цветок лилии, который поместим сверху блюда. Плодоножку луковицы не удаляем, а просто слегка зачищаем. Обрезаем хвостик, срез должен получится диаметром 1,5-2 см. Далее разрезаем луковицу острым ножом, не доходя до основания приблизительно 1 см. Делаем еще такой же надрез, который поделит её на 4 части. Продолжаем разрезать луковицу, таким же образом, чтобы получилось где-то 14-16 частей. Главное делать это острым ножом, осторожно, не дорезая до конца.

Следующим шагом нужно окрасить нашу «лилию». Для это подойдет вода комнатной температуры, подкрашенная соком свеклы. Для приготовления такого красителя можно применить очистки от сваренной ранее свеклы. А саму свеклу использовать для приготовления салата. Если вы хотите ярко насыщенный цвет луковицы, то нужно использовать стакан отжатого сока свежевыловленной свеклы. Помещаем луковицу в приготовленный краситель и оставляем минимум на 30 минут, но лучше на 2 часа.

Приготовление новогоднего салата «Граф»

Первым делом нужно отварить картофель, морковь и свеклу. Сварить яйца вкрутую. Отварить мясо в подсоленной воде со специями.

Далее нужно замариновать лук. Берем вторую луковицу, как можно мельче её измельчаем. Перекладываем его в глубокую чашу, добавляем стакан холодной воды и пол стакана 9% уксуса. Всыпаем столовую ложку сахара и половину чайной ложки соли. Перемешиваем и отставляем в сторону.

Нарезаем отварное мясо произвольными небольшими кусочками. Также нарезаем чернослив с грецкими орехами.

Берем красивое плоское блюдо, на него устанавливаем кулинарное кольцо для салатов. Можно использовать боковую часть разъемной формы для выпечки. Смазываем внутреннею часть кольца растительным маслом это для того, чтобы проще было снять его уже с готового салата.

Первым слоем выкладываем порезанное мясо. Хорошо утрамбовываем его при помощи ложки, особенно края. Смазываем слоем майонеза.

Далее натираем на терке отваренный картофель – это второй слой. Старайтесь все овощи натирать прямо на блюдо, так салат получиться пышным и более воздушным. Промазываем майонезом.

Следующий слой немного замаринованного лука.

Сверху натертая на терке свекла. Майонез с натертым на мелкой терке чесноком.

Следующий слой чернослив вместе с орехами. Слой майонез.

Затем зеленый горошек. Натираем морковь. Далее слой натертых на крупной терке яичных белков. Снова майонез. Сверху желтки, натертые на мелкой терке.

Аккуратно снимаем кулинарное кольцо.

Украшение Новогоднего салата

Окрашенную луковицу вынимаем из красителя, даем немного стечь воде. Выкладываем её на салфетку и аккуратно пальчиками раздвигаем лепестки придавая луку вид лилии.

Далее аккуратно помещаем «цветок» сверху салата. Листочки лилии изготавливаем из зелени петрушки. Новогодний салат «Граф» готов.

Праздничный салат с сыром курицей и ананасом

Праздничный салат с сыром курицей и ананасом

Простой и вкусный Новогодний салат с сыром курицей и ананасом — прекрасное решения для праздничного Новогоднего стола. Готовиться такое блюдо из минимального количества ингредиентов. Делать его можно как с помощью кулинарного кольца, так и просто в небольшом глубоком салатнике. Для приготовления салата лучше всего использовать подкопчённый колбасный сыр.

Для приготовления возьмем:

250 граммов колбасного сыра;

Одно куриное филе;

Половину банки консервированных ананасов;



Майонез;Молотый перец по вкусу.

Приготовление

Отвариваем куриное филе в подсоленной воде, даем остынуть и нарезаем его небольшими кусочками.

Колбасный сыр натираем на крупной терке.

Ананас нарезаем кусочками не большой величины.

Все ингредиенты подготовлены осталось только собрать салат.

В небольшой салатник и глубокую тарелку выкладываем часть сыра. Наносим легкую майонезную сеточку. По желанию можно немного поперчить.

Следующим слоем выкладываем часть куриного филе.

Далее немного ананасов. И снова сеточка из майонеза.

Далее повторяем слои. Сыр, майонез, куриное филе. Затем майонез и сверху украшаем салат остатками ананаса.

Новогодний салат с сыром, курицей и ананасом готов.

Салат новогодний венок

Салат новогодний венок

Очень красивый и вкусный салат, который не содержит ни мяса, ни рыбы. Готовится из простого состава продуктов, выкладывается в виде венка. Такой салат просто замечательно будет смотреться на новогоднем столе.

Для приготовления возьмём:

200 граммов свежих шампиньонов;



Картофель – 3 штуки, среднего размера;5 куриных яиц;2 маринованных огурца;1 луковицу;Майонез;Зелень укропа.

Картофель отвариваем в мундирах.

Шампиньоны промываем под проточной водой, даём обсохнуть, и нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем грибы на сковородке в небольшом количестве масла. В конце солим по вкусу.

Куриные яйца отвариваем вкрутую, даём остыть. Чистим и натираем их на крупную тёрку в отдельную миску. Также поступаем с картофелем и огурцами. Трем их в отдельные посудины.

Нарезаем мелко лук.

В центр плоской тарелки помещаем стакан, вокруг которого будем выкладывать салат слоями.

Первым слоем кладём вокруг стакана чуть меньше половины натертых яиц.

Далее мелко — порезанный лук. Немного промазываем майонезом.

Затем выкладываем грибы. Если при жарке грибов выделился срок, то убираем его, предварительно откинув дары леса на дуршлаг.

Следующим слоем выкладываем картофель. Промазываем слегка майонезом

Далее выкладываем натертый на тёрку огурец, предварительно отжав сок.

Поверх огурца выкладываем остаток яиц. Снова промазываем майонезом. Сверху наносим немного больше майонеза, чем между слоями салата.

Аккуратно вынимаем стакан, делаем это, слегка проворачивая его. Остаётся только украсить салат.

Зелень укропа предварительно промываем, просушиваем и мелко измельчаем. В середину салата ставим баночку меньшего диаметра. Это делается для того чтобы при украшении салата зелень нападала во внутрь отверстия.

Посыпаем салат укропом.

Далее украшаем блюдо зёрнами граната и звездочками, вырезанными из твердого сыра.

Также для украшения можно использовать консервированную кукурузу, кусочки моркови, свеклу и т. д. Украшайте новогодний салат венок по своему вкусу.

Блюдо готово, можно подавать на новогодний стол.

Салат Оливье с курицей и каперсами

Салат оливье — это блюдо, без которого трудно представить новогодний стол. Сегодня предлагаем приготовить вам вкусный оригинальный салат оливье с курицей и каперсами, рецепт которого был восстановлен по старинным книгам. Каперсы придают традиционному салатику оливье настоящую изюминку.

Салат Оливье с курицей и каперсами

Салат Оливье с курицей и каперсами

Для приготовления возьмём:

5 картофелин небольшого размера;

4 яйца;

Куриную грудку, предварительно отваренную;

Пару свежих огурчика, небольшого размера;

Два соленых огурца;



150 граммов варёных очищенных креветок;Пару столовых ложек консервированных каперсов;Соль по вкусу;Майонез для заправки.

Отвариваем картофель и яйца. Чистим их и нарезаем небольшими кубиками. Все ингредиенты будем нарезать, и перекладывать в большую миску.

Режем кубиками соленые и свежие огурцы. Если у соленых огурцов выделяется сок, его сливаем.

Режем куриное филе. Сначала нарезаем его вдоль волокон, а затем кубиками поперек.

Добавляем в салат консервированные каперсы и вареные креветки.

Заправляем салат майонезом. Много майонеза добавлять не нужно, буквально пару ложечек будет достаточно. Он должен только слегка обволакивать все ингредиенты.

Солим салат по вкусу.

Для сервировки салата можно использовать кондитерское кольцо. Ставим его на плоское блюдо и выкладываем в него заправленный салат, уплотняем ложкой. Затем придерживая салат сверху ложкой, снимаем кулинарное кольцо.

Украшаем салат тонкой долькой свежего огурчика или по своему вкусу. Салат оливье с курицей и каперсами готов.

Новогодний салат с грейпфрутом и сёмгой

Новогодний салат с грейпфрутом и сёмгой

Вкусный салат с необычным сочетанием грейпфрута и сёмги. Подавать его можно порционно или на общей тарелке. Достоинство этого блюда, салат не содержит майонеза.

Салат получается лёгким и нежным.

Для приготовления возьмём:

150 граммов слабосоленой сёмги;

Один грейпфрут;

Три вареных яйца;

100 граммов твердого сыра;

Оливковое масло.

Первым делом чистим грейпфрут. Удаляем все белые пленки, чтобы они не горчили в салате.

Грейпфрут нарезаем небольшими кусочками. Вылившийся сок сливаем в отдельную ёмкость. Его мы будем использовать при заправке салата.

Такими же кромками нарезаем слабосоленую сёмгу.

Предварительно отваренные яйца чистим и натираем их на тёрке.

Также на тёрке натираем твердый сыр.

Салат будем выкладывать слоями. Первым слоем выкладываем грейпфрут. Посыпаем его сыром.

Затем выкладываем кусочки сёмги и сверху посыпаем яйцами.

Для заправки салата смешиваем сок грейпфрута с небольшим количеством оливкового масла. Сверху слегка проливаем салат заправкой. Украшаем мелко порезанным зелёным луком.

Необычный новогодний салат с грейпфрутом и сёмгой готов.

Новогодний салат с куриной грудкой и грибами

Новогодний салат с куриной грудкой и грибами

Несложный в приготовлении, но очень вкусный новогодний салат. Приготовьте, и сами в этом убедитесь.

Для приготовления возьмём:

400 граммов куриного филе;

200 граммов маринованных грибов;

150 граммов консервированной кукурузы;

Три куриных яйца;

Две морковки;

Две небольшие луковицы;

Два зубчика чеснока;



Майонез;Растительное масло.

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Даём остыть и режем на небольшие кусочки.

Куриные яйца варим и натираем на тёрке.

Натираем на тёрке морковь, мелко нарезаем лук. В прогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем на сковородку лук и слегка его обжариваем. Затем добавляем морковь. Обжариваем в течении 7-10 минут. Оставляем остывать.

Мелко измельчаем чеснок.

Берём плоское блюдо или салатницу и выкладываем первый слой из половины куриного филе. При необходимости можно немного посолить. Наносим небольшую сеточку из майонеза.

Вторым слоем выкладываем обжаренную морковь с луком. Сверху посыпаем чесноком.

Следующий слой — консервированная кукуруза. Наносим сетку из майонеза.

Далее выкладываем оставшееся куриное филе. Сетка из майонеза.

Затем, порезанные маринованные грибы и сетка майонеза.

Верх салата посыпаем натертыми яйцами. Украшаем салат по своему вкусу.

Новогодний салат с куриным филе и имбирём

Новогодний салат с куриным филе и имбирём

Несложный в приготовлении, вкусный салат вполне подойдёт для новогоднего стола.

Для приготовления возьмём:

Пару небольших куриных грудки;



200 граммов маринованного имбиря;200 граммов маслин;400 граммовая банка консервированной кукурузы;Зелень петрушки и укропа;Соль по вкусу;Майонез.

Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Даём остыть и режем небольшими кубиками. Перекладываем куриное мясо в салатик или глубокую миску.

Нарезаем мелкими кубиками маринованный имбирь. Кладём его в миску к курице.

Маслины нарезаем на четыре части. Добавляем их в миску.

У консервированной кукурузы сливаем жидкость и добавляем ее в салат.

Нарезаем зелень и добавляем к остальным ингредиентам.

Солим салат по вкусу, добавляем майонез и все перемешиваем.

Вкусный салат для новогоднего стола готов.

Улетный новогодний салат

Улетный новогодний салат

Такой салатик долго на праздничном столе не задержится. Он точно понравится вам и вашим гостям.

Для приготовления возьмём:

100 граммов вареной куриной грудки (можно говядину)

Два картофеля;

Одну морковь;

50 граммов твердого сыра;

Одну свеклу;

Чеснок по вкусу;

Майонез;

Гранат, зелень и яичный желток для украшения.

Картофель, свеклу и морковь отвариваем до готовности.

Берём глубокую миску, выкладываем на дно пищевую пленку.

Натираем свеклу на терку и выкладываем первым слоем. Слегка промазываем майонезом.

Следующий слой — натертый на тёрке сыр. Немного майонеза.

Натираем на тёрке морковь, выкладываем следующим слоем.

Далее майонез, и немного пропущенного через пресс чеснока.

Следующий слой — отварная куриная грудка, порезанная соломкой, майонез и ещё немного чеснока.

Далее выкладываем натертый на тёрке картофель и промазываем немного майонезом.

Берём красивое плоское блюдо, переворачиваем на него глубокую миску с салатом. Убираем пищевую пленку. Получившуюся салатную горку смазывания майонезом.

Украшаем новогодний салат гранатом, зеленью и яичным желтком.

Праздничный салат грибная поляна

Праздничный салат грибная поляна

Вкусный и очень красивый салат займет достойное место на новогоднем столе. Выкладывать салат будем слоями.

Для приготовления возьмём:

400 граммов отварного говяжьего языка;

300 граммов вареной куриной грудки;

Четыре куриных яйца;



150 граммов маринованных грибов;Два маринованных огурца;Две морковки;100 граммов сыра;Один репчатый лук;Щепотка сахара и соли;Ложка столового уксуса;Зелень для украшения;Майонез.

Отвариваем морковь и куриные яйца.

Вареные говяжий язык и куриную грудку нарезаем соломкой.

Измельчаем лук и замаринуем его в течение 10 минут. Помещаем лук в небольшую пиалу, добавляем соль, сахар, уксус и заливаем кипятком.

Маринованные огурцы нарезаем соломкой.

Выкладывать салат лучше на плоское блюдо, воспользовавшись разъемным кулинарным кольцом.

Первым слоем выкладываем натертые на тёрке яйца. Наносим сетку из майонеза.

Следующий слой — говяжий язык.

Далее отжатый маринованный лук. Снова майонез.

Выкладываем маринованные огурцы. Майонез.

Затем куриную грудку. Снова сетку майонеза.

Далее натертая на крупной терке морковь. Майонез.

Сверху посыпаем тёртым сыром и выкладываем маринованные грибы.

Края салата посыпаем измельчённой зеленью. Убираем салат на пару часов в холодильник. Затем аккуратно снимаем кулинарное кольцо.

Праздничный салат грибная поляна готов.

Источник: vomenu.ru