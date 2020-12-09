Как снизить давление без лекарств?

Коварство этой болезни в том, что повышение артериального давления ускоряет развитие атеросклероза, увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения (инсультов - прим.ред.) и инфаркта миокарда.

Коварство этой болезни в том, что повышение артериального давления ускоряет развитие атеросклероза, увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения

17 мая - всемирный день борьбы с гипертонией. По статистике, среди людей старше 18 лет в России примерно 40 миллионов страдают от этого недуга. О том, кто в зоне риска и как можно снизить давление, рассказал главный терапевт департамента здравоохранения Москвы, завкафедрой внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, доктор медицинских наук Григорий Арутюнов.

Чем опасна гипертония?

Григорий Арутюнов: Коварство этой болезни в том, что повышение артериального давления ускоряет развитие атеросклероза, увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения (инсультов - прим.ред.) и инфаркта миокарда.

В современном мире человек потребляет слишком много соли (рекомендованная суточная норма потребления - 6 г, среднестатистический москвич потребляет более 14 г в сутки), слишком мало - свежих овощей и фруктов (менее 400 г в сутки). Все чаще встречаются нарушения сна, ожирение, гиподинамия (абсолютное большинство людей не выдерживают общепринятых норм адекватной физической нагрузки: ходьба со скоростью 3-6 км в час 35-40 минут не менее 5 раз в неделю), сахарный диабет, плохо контролируемый уровень холестерина. Комбинация этих факторов риска приводит к ускоренному биологическому старению, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кто в зоне риска?

Григорий Арутюнов: Гипертония значительно чаще встречается у людей старше 60 лет. Этой болезни традиционно более подвержены люди с избыточной массой тела, нарушенным сном, избыточным потреблением соли. Нельзя сбрасывать со счетов и профессиональные вредности, связанные со сменным характером работы, частой сменой часовых поясов и т.д.

Молодых людей с гипертонической болезнью тоже становится больше. По данным исследования ЭССЕ-РФ распространенность артериальной гипертонии в возрастной группе 25-34 лет среди мужчин составляет 21,6%, среди женщин - 7,9%; в возрастной группе 35-44 лет среди мужчин - 34,9%, среди женщин - 19,1%. При этом повышенный уровень холестерина среди людей старше 25 лет составил 52,6%.

Как человеку понять, что у него гипертония? Нормальное давление - это сколько?

Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту. Гипертоники делятся на три группы. Первая - молодые - до 65 лет. Здесь целевой уровень систолического (его еще называют "верхним" - прим. ред.) артериального давления ниже 130 мм рт. ст., но выше 120 мм рт. ст.

В возрастной группе "пожилой гипертоник" - 65-80 лет - "верхнее" давление должно быть ниже 140 мм рт. ст., но выше 130 мм рт. ст.. Этот же уровень сохраняется для гипертоников старше 80 лет.

Уровень диастолического (в народе - "нижнего" - прим. ред) артериального давления должен быть ниже, чем 80 мм рт. ст., но не ниже 70 мм рт. ст.

Уровни артериального давления привязаны также и к сопутствующим заболеваниям: сахарному диабету, хронической болезни почек, состоянию после перенесенного инсульта и т.д. Это более сложная градация, так как до 2018 года границей считался уровень 140/90 мм рт. ст.

Как часто нужно проверять здоровье своего сердца?

Григорий Арутюнов: "Здоровье сердца" - некорректный термин. Нужно контролировать факторы риска: уровни холестерина, уровень артериального давления, бороться с курением, контролировать вес тела, знать и контролировать уровень глюкозы натощак.

Интересно, что среди мужчин 25-34 лет повышенный уровень глюкозы встречается в 2% случаев, а в возрастной группе 55-64 года повышенный уровень глюкозы - 10,3%.

Очень важно знать, что "нормальная" электрокардиограмма (ЭКГ) еще не значит, что у человека здоровое сердце. Почему? ЭКГ регистрирует постинфарктные изменения, а также нарушения ритма и проводимости. И только.

Полноценный кардиологический чек-ап (диспансеризация, проверка состояния - прим. ред.) включает широкий спектр обследований, которые должны назначаться специалистом. Как правило, это не только ЭКГ, но и эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца), определение липидного профиля крови, уровня глюкозы, исследование периферических артерий и т.д.

У гипертонии есть неклассические симптомы, которые должны насторожить?

Григорий Арутюнов: Не существует "классических" и "неклассических" симптомов гипертонии. Важно то, что долгое время повышенное артериальное давление может не ощущаться. Хорошее самочувствие не значит, что артериальное давление в норме. Однозначный ответ можно получить только после измерения артериального давления на двух руках. Иногда его нужно измерить еще и на ногах (на лодыжке): это позволяет врачу на ранних этапах выявлять поражение периферических артерий.

Что делать, если заболел гипертонией?

Григорий Арутюнов: В первую очередь, не заниматься самолечением. Необходимо обратиться к профессионалу, который назначит курс. Принимать подобранные им препараты пожизненно, контролировать суточное давление и уровень холестерина, глюкозы крови, строго соблюдать режим сна, отдых и работы. Важно, что контроль уровня артериального давления позволяет в значительном проценте случаев избежать тяжелых сосудистых катастроф, в первую очередь - нарушения мозгового кровообращения (инсультов - прим. ред).

Как снизить давление без лекарств?

Григорий Арутюнов: Контроль веса, снижение калоража пищи, в ряде случаев применяются методы хирургического лечения (бариатрическая хирургия). Также помогут умеренные физические нагрузки, снижение потребления соли (уменьшение суточной дозы соли на 1 г приводит к уменьшению на 1 мм рт. ст.), увеличение потребления фруктов и овощей до 400 г в сутки (4 и более приемов в сутки), резкое снижение употребление алкоголя, отказ от курения, контроль сна. Мало кто знает, что храп и прерывание дыхания в момент сна (sleep-apnea) приводят к повышению ночного артериального давления. Причем все эти меры должны рассматриваться только в единстве с медикаментозной коррекцией.

Также очень важно включение в процесс лечения всей семьи, так как поддержка пациента, страдающего артериальной гипертонией, в момент снижения веса имеет большое значение для успеха лечения.

Источник: rg.ru