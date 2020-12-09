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Денежные выплаты могут ли списать со счета банка в качестве погашения долго, разъяснение судебных приставов

12:06 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Законодательством установлена обязанность банка или иной кредитной организации самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должника, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание.

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Денежные выплаты социального характера защищены законом

Управление ФССП России по Новосибирской области напоминает: денежные выплаты социального характера защищены законом

С 1 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Документ предусматривает идентификацию видов платежей, поступающих на любой банковский счет гражданина, а также их отдельный учет, так называемый механизм «окрашивания».

Специальные коды введены в отношении выплат, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание, а также доходов, на которые статьей 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлены ограничения по размеру их удержания.

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения и/или на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах установлен Банком России.
Законодательством установлена обязанность банка или иной кредитной организации самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должника, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание.

Порядок расчета установлен приказом Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2019 года № 330.
В расчет суммы денежных средств, на которую можно обратить взыскание или наложить арест, банки и иные кредитные организации включают все денежные средства должника за исключением доходов, по которым в соответствии со статьями 99 и 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлены ограничения либо не может быть обращено взыскание.
В случае установления фактов неправомерного списания банками и кредитными организациями денежных средств должника, обладающих иммунитетом в силу закона, указанные организации подлежат привлечению к административной ответственности по п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

Источник: пресс-служба УФССП России по Новосибирской области

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