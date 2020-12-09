Отношения без обязательств это что такое

Женщина всегда начинает хотеть чего-то большего от своего партнера по постели, несмотря на то, что они изначально договорились о чем-то совершенно ином.

Многие люди ценят свободу и не могут себе представить, чтобы делиться с кем-то личной повседневной жизнью

Секс и отсутствие чувств — все больше людей принимают решение об этом, считая его наиболее удобным для обеих сторон. Каждый день партнеры ведут отдельную жизнь и встречаются только для того, чтобы провести опьяняющие моменты в спальне.

Преимущества секса без обязательств

Многие люди ценят свободу и не могут себе представить, чтобы делиться с кем-то личной повседневной жизнью. Им не нравится, когда кто-то вмешивается в их жизнь, поэтому такой тип организации, когда они удовлетворяют только свои сексуальные потребности, просто идеален для них. Они могут спать с кем угодно, когда хотят, и им не нужно никому ничего объяснять. И что немаловажно — им точно не скучно в жизни.

Секс без обязательств «навсегда»?

Конечно, секс без обязательств — это не разовые приключения. Есть много «пар», которые встречаются годами исключительно из-за секса. Многие из них живут нормальной жизнью и отлично выполняют свои обязанности перед семьей. Для многих это «лучик света» в повседневной жизни и домашней рутине, но, к сожалению, это не оправдание в сфере «семейной идиллии».

Недостатки секса без обязательств

Нельзя отрицать, что женщины относятся к сексу более эмоционально, чем мужчины. Женщина начинает хотеть чего-то большего от своего партнера по постели, несмотря на то, что они изначально договорились о чем-то совершенно ином. И тогда возникает проблема. Если два человека чувствуют одинаково — замечательно, но обычно такая система просто перестает существовать.

Предпочитая секс без обязательств и несмотря на использование контрацепции, нужно учитывать тот факт, что оплодотворение рано или поздно может произойти. Этот риск всегда существует, независимо от того, то ли это нормальные постоянные отношения, то ли просто разовые встречи для удовлетворения сексуальных потребностей.

К сожалению, большинство мужчин, несмотря на беременность любовницы, придерживаются правила, согласно которому они «совершенно невиноваты» либо оставляют своих партнеров по постели наедине с проблемой (самые «добросовестные» мужчины могут предложить деньги на аборт).

Проблемой, связанной с сексом без обязательств со многими партнерами, является также риск заболеть различными видами венерических заболеваний. Часто при смене партнера нет уверенности в том, что он не заражен каким-либо заболеванием. В такой ситуации необходимо помнить о соответствующей безопасности, которая значительно снизит риск.

Секс без обязательств — личное дело каждого. Люди, которые очень эмоциональны и быстро привязываются друг к другу, поэтому «невинный» разовый секс может перерасти во что-то большее и разрушить уже имеющуюся семью одного из партнеров. В свою очередь, этот вариант отлично подойдет людям, которые ценят свободу и не планируют создавать семью в ближайшем будущем.

Источник: v-kurse.ru