Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост с 28 ноября по 6 января?

Многих родителей интересует вопрос: можно ли крестить ребенка во время Рождественского поста

Рождественский пост длится с 28 ноября по 6 января.

Обряд крещения очень важен для любого христианина, ведь в этот день ребенок очищается от первородного греха, приближается к Богу и готовится к новой духовной жизни. Многих родителей интересует вопрос: можно ли крестить ребенка во время Рождественского поста.

Можно ли крестить детей в пост

Православная церковь имеет однозначный ответ на этот вопрос: крестить ребенка можно в любой день года, в том числе во время поста перед Рождеством и перед Пасхой.

Ближайший Рождественский пост будет с 28 ноября 2020 года по 6 января 2021 года. В любой день поста можно крестить малыша. Лучшие дни для крещения - суббота и воскресенье. В выходные церковные службы длятся меньше, и у священника будет больше времени для совершения крещения.

Какие есть ограничения на крещение в пост

Крещение детей в пост имеет свои ограничения, которые касаются празднования обряда. На праздничном столе во время поста должны быть только постные блюда. Во время празднования крестин следует отказаться от мяса и жирных блюд, алкоголя, шумный торжеств.

Если вы не готовы соблюдать ограничения во время празднества - лучше отложите крестины на время после поста. Спешить ни к чему, ведь крестить ребенка можно в любом возрасте.

Источник: unian.net