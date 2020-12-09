Коррекция овала лица филлерами: Все плюсы и минусы процедуры

Филлеры считаются безопасными препаратами, они имеют небольшой список противопоказаний к применению, крайне редко вызывают аллергическую реакцию и могут использоваться не только при выраженных проблемах, но и в молодости.

Коррекция овала лица филлерами – это не операция, а инъекционная процедура с филлерами, которая не подразумевает госпитализации пациента и применение общего наркоза

Коррекция овала лица филлерами – это не операция, а инъекционная процедура с филлерами, которая не подразумевает госпитализации пациента и применение общего наркоза.

Филлеры представляют собой препараты-наполнители, которые в своем составе содержат гиалуроновую кислоту. Если они будут введены грамотно и точно в проблемные места, то можно скорректировать овал лица и получить омоложение эпидермиса.

Филлеры считаются безопасными препаратами, они имеют небольшой список противопоказаний к применению, крайне редко вызывают аллергическую реакцию и могут использоваться не только при выраженных проблемах, но и в молодости.

Врачи предупреждают, что овал лица исправить филлерами можно только в том случае, если причиной нарушения контура стали не травмы и ранения.

Преимущества перед хирургическим моделированием:

так как не нужен общий наркоз, противопоказаний значительно меньше;

сеансы проводятся в амбулаторных условиях, восстановление внешности происходит максимум на 2 сутки;

восстановительный период длится не более 5 дней (когда действуют некоторые ограничения), после операции – 2-3 недели для реабилитации;

во время процедуры введения филлеров не происходит вмешательства в процессы жизнедеятельности организма;

при получении неудовлетворительного результата можно достаточно быстро все исправить – существуют специальные препараты, которые в разы ускоряют рассасывание гиалуроновой кислоты и ее выведение.

Филлеры можно вводить практически бесконечное количество раз, такие инъекционные процедуры косметологи рекомендуют выполнять повторно каждые 6 – 12 месяцев. Хирургическое вмешательство проводится только по медицинским показаниям и повторное часто противопоказано.

Контурная пластика филлерами – это альтернатива хирургическому вмешательству, которая применяется и при выраженных возрастных изменениях на лице (провисание кожи вокруг глаз и в уголках рта, птоз, дряблость покрова и так далее), и при врожденных дефектах (асимметрия лица). Чаще всего это коррекция области скул, которая необходима в возрасте 40 лет.

Суть контурной пластики филлерами – введение выбранного препарата в разные слои кожи конкретно в проблемную область лица. Например, если имеется проблема с внешним видом скул, то уколы делаются именно в них, а вот при птозе (опущение кожи) нужно делать инъекции непосредственно в патологически измененную часть лица.

Эффект от контурной пластики сохраняется минимум 6 месяцев, такой вид коррекции овала лица можно проводить даже при чувствительной коже и в области вокруг глаз. Используются препараты с низкой концентрацией гиалуроновой кислоты.

Моделирование контуров схоже с контурной пластикой, но отличается тем, что позволяет исправлять изъяны любой части лица. Моделируют чаще всего филлерами места, где имеются выраженные морщины – они просто заполняются гиалуроновой кислотой.

Если контурная пластика – это обкалывание проблемного участка филлерами, то моделирование – это введение препарата в определенные места для улучшения общего внешнего вида. С помощью моделирования можно увеличить губы, «поднять» скулы, сделать более ровным нос («расширить» переносицу), расположить выше брови.

Круговая подтяжка – инъекции филлерами выполняются по всему контуру лица, то есть прорабатывается полностью овал. Процедура целесообразна при раннем старении, для профилактики морщин, при формировании «бульдожьих» щечек и второго подбородка.

Подтяжка лица подразумевает поверхностное введение препаратов с гиалуроновой кислотой, что обеспечивает длительный эффект. Вместе с этим такой способ проведения уколов повышает риск перемещения филлеров в незапланированные места – лицо перекашивает, часть его «сползает». Подобный эффект может случиться только при использовании некачественных препаратов или при слишком объемном и одномоментном введении филлеров.

Препараты для изменения овала лица филлерами представлены в таблице:

Принцес Волюм, Австрия

Отличается высоким качеством. Гиалуроновая кислота в его составе не животного происхождения, поэтому риск развития аллергической реакции снижен к нулю.

Вводится в носогубные складки, скулы и губы для увеличения их объема. Проявление побочных эффектов не отмечалось, а восстановление наступит уже на 2 сутки.

Отличается длительным сохранением результата – повторная процедура понадобится не раньше, чем через 8 месяцев (чаще 12).

Жуведерм, Франция

Состав обогащен раствором лидокаина. Сочетание активно действующих веществ и анестетика делают процедуру абсолютно безболезненной.

Филлер полноценно заполняет глубокие морщины, обеспечивает четкость контура лица при видимых возрастных изменениях (обвисания, дряблости).

Полученный результат сохраняется на протяжении 4 месяцев, процедура может проводиться в молодом возрасте.

Сурджидерм

Выпускается в индивидуальной упаковке-шприце, что сводит к минимуму риск развития осложнений и побочных эффектов, связанных с нарушением гигиены во время проведения процедуры.

В составе находится гиалуроновая кислота синтетического происхождения, что делает возможным применение филлера даже людям с повышенной чувствительностью и аллергией в анамнезе.

Эффект сохраняется почти 1,5 года.

Если есть аллергия на гиалуроновую кислоту, можно для коррекции овала лица филлерами воспользоваться такими препаратами:

Скульптура

Основой является полимолочная кислота. Этот компонент отлично воспринимается тканями организма, не отторгается. Коррекция овала лица таким препаратом окажет выраженный лифтинг-эффект.

Филлер отличается пролонгированным действием, что означает получение конечного результата не раньше, чем через 3 месяца. Повторная процедура понадобится только через 3 года.

Еланс

Основой служит поликапролактон. Результат после будет только через 6 месяцев, поэтому и коррекцию овала лица нужно оценивать именно через этот срок.

Филлер подходит даже тем, у кого диагностирована полная непереносимость гиалуроновой кислоты, независимо от ее происхождения (животное или синтетическое).

Результат коррекции сохраняется на протяжении минимум 2 лет, но чаще повторная процедура проводится только через 4 года.

Осложнения в восстановительном периоде возможны, но они крайне редко носят патологический характер и чаще всего представляют собой покраснение и отечность, что объясняется реакцией на множественные инъекции. Как правило, восстанавливается внешний вид лица после коррекции овала филлерами на 2-3 сутки.

К более тяжелым осложнениям можно отнести:

инфицирование мест уколов;

подкожное кровотечение в области инъекций (точечное кровоизлияние);



формирование папул, бугорков и уплотнений.

Если на 2-3 сутки после посещения косметолога и проведения инъекционной процедуры кожа лица остается красной, отеки не становятся менее интенсивными, появился зуд и повышение температуры тела, то нужно немедленно обратиться за квалифицированной помощью. Это предотвратит развитие острого воспалительного процесса.

Правила ухода за лицом после коррекции филлерами:

первая ночь после процедуры должна быть проведена в положении на спине, нельзя ложиться лицом вниз и оказывать на него даже незначительное давление;

на протяжении 24 часов запрещено умываться и использовать декоративную косметику;

пока не восстановится внешний вид, нужно как можно реже касаться лица руками;

сформированные корочки в местах уколов нельзя сдирать, царапать или делать теплые компрессы, они должны сойти самостоятельно;

на протяжении 3 суток исключаются занятия спортом и даже умеренные нагрузки;



20 дней запрещено посещать сауну, баню, принимать горячую ванну.

После введения филлеров для коррекции овала лица нужно пользоваться солнцезащитными средствами, потому что кожа становится слишком чувствительной к ультрафиолетовым лучам.

Цена на коррекцию большая – например, чтобы обработать полностью лицо нужно будет потратить 71 тысячу рублей, но всегда есть возможность выполнять работу над внешним видом поэтапно. Для инъекций филлерами с гиалуроновой кислотой или другими действующими веществами только нижней части лица понадобится лишь 20 тыс. руб., в случае введения препаратов в скулы – около 17 тыс. руб.

Если результат не понравился, можно решить эту проблему с помощью специфического препарата гиалуронидаза. Это фермент, который обеспечивает стремительный распад и выведение гиалуроновой кислоты из организма.

Если после восстановительного периода под кожей в местах введения филлеров образовались уплотнения, бугорки, то их удаляют хирургическим путем – просто организм «принял» препарат за инородное тело и «поместил» его в капсулу.

Реально ли сделать коррекцию овала лица с помощью филлеров

Специалисты утверждают, что для восстановления контура лица совсем не обязательно ложиться под нож хирурга, хотя еще недавно только этот способ был доступен желающим сохранить красоту и молодость. Филлеры представляют собой препараты-наполнители, которые в своем составе содержат гиалуроновую кислоту. Это вещество способно притягивать к себе влагу, которая заполняет клетки дермы и надолго в них удерживается.

Если филлеры будут введены грамотно и точно в проблемные места, то можно будет скорректировать овал лица и в качестве дополнительного эффекта получить омоложение эпидермиса.

Филлеры считаются безопасными препаратами, они имеют небольшой список противопоказаний к применению, крайне редко вызывают аллергическую реакцию и могут использоваться не только при выраженных проблемах, связанных с возрастными изменениями в организме, но и в молодости.

Врачи предупреждают, что овал лица исправить филлерами можно только в том случае, если причиной нарушения контура стали не травмы и ранения.

Преимущества перед хирургическим моделированием

Коррекция овала лица филлерами – это не операция, а инъекционная процедура, которая не подразумевает госпитализации пациента и применение общего наркоза. А это сразу расширяет список потенциальных посетителей косметологов для решения проблемы с контуром лица, ведь наркоз показан далеко не всем. Кроме этого, косметологическая процедура имеет следующие преимущества перед хирургическим вмешательством:

сеансы проводятся в амбулаторных условиях, восстановление внешнего вида происходит максимум на 2 сутки;

восстановительный период длится не более 5 дней (когда действуют некоторые ограничения), а вот после вмешательства хирурга может понадобиться и 2-3 недели для реабилитации;

во время процедуры введения филлеров не происходит вмешательства в процессы жизнедеятельности организма;

при получении неудовлетворительного результата можно достаточно быстро все исправить – существуют специальные препараты, которые в разы ускоряют рассасывание гиалуроновой кислоты и ее выведение.

Филлеры можно вводить практически бесконечное количество раз, такие инъекционные процедуры косметологи рекомендуют выполнять повторно каждые 6 – 12 месяцев. Хирургическое же вмешательство проводится только по медицинским показаниям и повторное часто противопоказано.

Варианты изменения овала лица филлерами

Филлеры с гиалуроновой кислотой могут использоваться для решения многих проблем с контуром лица.

Контурная пластика

Это альтернатива хирургическому вмешательству, которая применяется и при выраженных возрастных изменениях на лице (провисание кожи вокруг глаз и в уголках рта, птоз, дряблость покрова и так далее), и при врожденных дефектах (асимметрия лица). Чаще всего контурная пластика филлерами – это коррекция области скул, которая необходима в возрасте 40 лет.

Суть контурной пластики филлерами – введение выбранного препарата в разные слои кожи конкретно в проблемную область лица. Например, если имеется проблема с внешним видом скул, то уколы делаются именно в них, а вот при птозе (опущение кожи) нужно делать инъекции непосредственно в патологически измененную часть лица.

Эффект от контурной пластики сохраняется минимум 6 месяцев, такой вид коррекции овала лица можно проводить даже при чрезмерно чувствительной коже и в области вокруг глаз. Используются для процедуры препараты с низкой концентрацией гиалуроновой кислоты.

Моделирование

Схожая процедура с контурной пластикой, но отличается тем, что позволяет исправлять изъяны не только овала/контура лица, но и любой его части. Моделируют чаще всего филлерами места, где имеются выраженные морщины – они просто заполняются гиалуроновой кислотой и становятся незаметными.

Многих смущает то, что после моделирования лица филлерами все клиенты косметологов становятся похожи друг на друга и отчасти это правда. Но если обратиться за помощью к грамотному и опытному специалисту, то можно сохранить свою индивидуальность. Если контурная пластика – это обкалывание проблемного участка филлерами, то моделирование – это введение препарата в определенные места для улучшения общего внешнего вида.

С помощью моделирования можно увеличить губы, «поднять» скулы, сделать более ровным нос («расширить» переносицу), расположить выше брови, разгладить морщины даже вокруг глаз.

Подтяжка

Речь идет о круговой подтяжке, когда инъекции филлерами выполняются по всему контуру лица, то есть прорабатывается полностью овал. Подобная процедура целесообразна при раннем старении, для профилактики формирования морщин, при формировании «бульдожьих» щечек после резкого похудения и второго подбородка.

Подтяжка лица подразумевает поверхностное введение препаратов с гиалуроновой кислотой, что обеспечивает длительный эффект. Вместе с этим такой способ проведения уколов повышает риск перемещения филлеров в незапланированные места – лицо перекашивает, часть его «сползает». Считается, что подобный эффект может случиться только при использовании некачественных препаратов или при слишком объемном и одномоментном введении филлеров.

Выбирать какой-то конкретный метод коррекции овала лица должен врач, ведь только он может адекватно оценить проблему. Обязательно учитывается возраст пациента, его индивидуальные особенности и уровень здоровья, персональные пожелания по поводу будущей внешности.

Препараты для изменения овала лица филлерами

На рынке косметических услуг используются самые разные филлеры с гиалуроновой кислотой, но наиболее популярными и эффективными, безопасными считаются:

Принцес Волюм, Австрия

Отличается высоким качеством. Гиалуроновая кислота в его составе не животного происхождения и поэтому риск развития аллергической реакции снижен к нулю.

Вводится в носогубные складки, скулы и губы для увеличения их объема. По статистике проявление побочных эффектов при введении этого препарата не отмечалось, а восстановление кожных покровов после инъекций заканчивается уже на 2 сутки.

Принцес Волюм отличается длительным сохранением результата – повторная процедура понадобится не раньше, чем через 8 месяцев (чаще 12).

Жуведерм

Поставляется на рынок французским производителем, состав обогащен раствором лидокаина. Сочетание активно действующих веществ и этого анестетика делают процедуру абсолютно безболезненной.

Филлер полноценно заполняет глубокие морщины, а также обеспечивает четкость контура лица при видимых возрастных изменениях типа обвисания и дряблости.

Полученный результат после инъекций Жувидермом сохраняется на протяжении 4 месяцев, но процедура может проводиться даже в молодом возрасте.

коррекция овала лица филлерами

Сурджидерм

Выпускается в индивидуальной упаковке-шприце, что сводит к минимуму риск развития осложнений и побочных эффектов, связанных с нарушением гигиены во время проведения процедурыв.

В составе находится гиалуроновая кислота синтетического происхождения, что делает возможным применение филлера даже людям с повышенной чувствительностью и аллергией в анамнезе.

Эффект от проведения коррекции овала лица Сурджидемом сохраняется почти полтора года.

Филлеры в скулы

Перечисленные филлеры изготавливаются на основе гиалуроновой кислоты, но на этот компонент у многих людей аллергия. В таком случае стоит применять препараты на основе других действующих веществ:

Скульптура

Основой является полимолочная кислота. Этот компонент отлично воспринимается тканями организма, не отторгается.

Коррекция овала лица таким препаратом окажет выраженный лифтинг-эффект, поэтому процедура подойдет тем пациентам, которые хотят избавиться не только от дряблости кожи, но и от морщин.

Филлер отличается пролонгированным эффектом, что означает получение конечного результата не раньше, чем через 3 месяца. Зато и повторная процедура понадобится только через 3 года.

коррекция овала лица филлерами

Еланс

Основой служит поликапролактон. Это действующее вещество «продемонстрирует» свою эффективность только через 6 месяцев, поэтому и результат коррекции овала лица нужно оценивать именно через этот срок.

Филлер подходит даже тем, у кого диагностирована полная непереносимость гиалуроновой кислоты, независимо от ее происхождения (животное или синтетическое).

Результат коррекции сохраняется на протяжении минимум 2 лет, но чаще повторная процедура проводится только через 4 года.

коррекция овала лица филлерами

Возможные осложнения

Несмотря на то, что филлеры признаны безопасными препаратами, осложнения в восстановительном периоде возможны. Они крайне редко носят патологический характер и чаще всего представляют собой покраснение и отечность, что объясняется реакцией кожных покровов на множественные инъекции. Как правило, восстанавливается внешний вид лица после коррекции овала филлерами на 2-3 сутки.

К более тяжелым осложнениям можно отнести:

инфицирование мест уколов;

подкожное кровотечение в области инъекций (точечное кровоизлияние);

формирование папул, бугорков и уплотнений.

Если на 2-3 сутки после посещения косметолога и проведения инъекционной процедуры кожа лица остается красной, отеки не становятся менее интенсивными, появился зуд и повышение температуры тела, то нужно немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Это предотвратит развитие острого воспалительного процесса.

Правила ухода за лицом после коррекции филлерами

Каких-либо строгих указаний по поводу ухода за лицом после инъекционной коррекции овала лица нет, но косметологи дают следующие рекомендации:

коррекция овала лица филлерамипервая ночь после процедуры должна быть проведена в положении на спине, нельзя ложиться лицом вниз и оказывать на него даже незначительное давление;

на протяжении 24 часов запрещено умываться и использовать декоративную косметику;

до тех пор пока не восстановится внешний вид, нужно как можно реже касаться лица руками;

сформированные корочки в местах уколов нельзя сдирать, царапать или делать теплые компрессы – они должны сойти самостоятельно;

на протяжении 3 суток исключаются занятия спортом и даже умеренные физические нагрузки;



20 дней запрещено посещать сауну, баню, принимать горячую ванну.

После введения филлеров для коррекции овала лица нужно пользоваться солнцезащитными средствами, потому что кожа становится слишком чувствительной к ультрафиолетовым лучам.

Стоимость процедур

Цена на коррекцию большая – например, чтобы обработать полностью лицо нужно будет потратить 71 тысячу рублей, но всегда есть возможность выполнять работу над внешним видом поэтапно. Для инъекций филлерами с гиалуроновой кислотой или другими действующими веществами только нижней части лица понадобится лишь 20 тысяч рублей, в случае введения препаратов в скулы – около 17 тысяч рублей.

Стоимость процедуры складывается из нескольких факторов:

какую часть лица нужно корректировать;

какой препарат будет использоваться;

поверхностное или глубокое введение филлера предполагается.

Можно ли удалить препараты, если результат не нравится

Случаи, когда нужно удалять введенный филлер, редки. Часто подобное требуется при выраженной аллергии на препарат или при получении неожидаемого результата. Косметологи могут быстро решить эту проблему с помощью специфического препарата гиалуронидаза. Это фермент, который обеспечивает стремительный распад и выведение гиалуроновой кислоты из организма.

Если после восстановительного периода под кожей в местах введения филлеров образовались уплотнения, бугорки, то их удаляют хирургическим путем – просто организм «принял» препарат за инородное тело и «поместил» его в капсулу.

Коррекция овала лица филлерами – прекрасная альтернатива пластическим операциям. Такие косметические процедуры выполняются путем инъекционного введения препаратов с гиалуроновой кислотой, обладают массой преимуществ и считаются безопасными для общего здоровья.

Источник: gialuronovaya.online